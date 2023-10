한섬, 럭셔리 스킨케어 '오에라' 라입업 확대 나선다 … '오에라 옴므' 론칭

럭셔리 스킨케어 브랜드 ‘오에라(Oera)’가 남성 화장품 시장에 첫발을 내딛는다.오에라는 지난 2021년 8월 한섬이 론칭한 럭셔리 스킨케어 브랜드로, 기능성 스킨케어 제조기술이 우수한 ‘스위스 화장품 연구소’와 협업해 주요 제품을 스위스 현지에서 생산하고 있다.현대백화점그룹 계열 패션전문기업 한섬은 오에라의 남성용 제품 '오에라 옴므 컬렉션'을 출시한다고 27일 밝혔다. 한섬이 남성용 화장품을 선보이는 것은 이번이 처음이다.오에라 옴므 컬렉션 신제품은 총 2종이다.먼저, 남성용 올인원 세럼 '오에라 옴므 리차징 컨센트레이트'는 오에라에서 자체 개발한 피부 활성 성분 '더 킹 오브 알프스 컴플렉스(THE KING OF ALPS COMPLEX)'를 적용한 것이 특징이다. 이 성분은 스위스 알프스 고산지대에서 자생하는 스위스 소나무 'King of alps'에서 핵심 성분을 추출해 오에라와 스위스 화장품 연구소가 공동 개발한 성분으로 남성 피부 관리에 효과적이다.한섬 관계자는 "남성 고객들의 선호도를 고려해 젤 형태의 번들거림 없는 사용감을 갖췄고 모공과 주름 등을 동시에 케어할 수 있는 올인원 케어 세럼"이라고 말했다.오에라 옴므 리차징 클렌징 폼은 모공 속 노폐물과 각질 관리에 특화된 세정력과 면도 폼 기능까지 갖춘 올인원 클린징 폼이다. '오에라 옴므 리차징 컨센트레이트'과 마찬가지로 '더 킹 오브 알프스 컴플렉스(THE KING OF ALPS COMPLEX)' 성분이 적용됐고, 기존 남성용 제품 특유의 강한 향 대신 우디 시트러스를 활용한 중성적인 향을 적용했다.오에라 옴므 제품은 한섬 공식 온라인몰 '더한섬닷컴' 등 주요 온라인몰과 백화점 및 면세점 매장에서 판매한다.한편 한섬은 올 들어 지속적인 제품군 확장과 유통망 확대로 프리미엄 스킨케어 시장을 공략하고 있다. 오에라는 최근 자외선 차단 기능을 강화한 '스킨터치 하이드라 글로우 선쿠션'을 선보인데 이어, 미백크림·미스트 클렌징 워터 등 신제품을 순차적으로 출시한 바 있다.시장 반응도 폭발적이다. 신제품 출시와 영업망 확대 효과로 올해 1월에서 8월까지 오에라 구매 고객 수는 지난해 같은 기간보다 94% 증가하는 등 신규 고객이 크게 늘었다. 매출 또한 올 들어 55% 늘어나는 등 빠른 성장세를 이어가고 있다한섬은 연말까지 오에라 최상위급 라인 신제품을 내놓는 등 지속적인 제품 라인업 확대에 박차를 가한다는 계획이다.한섬은 오는 11월까지 시그니처 프레스티지 컬렉션 트리트먼트 로션과 캘리브레이팅 컬렉션 크림 등을 선보일 예정이다.한섬 관계자는 “백화점 VIP 고객들로부터 인정받는 등 오에라가 프리미엄 스킨케어 시장에 자리를 잡으면서 주요 백화점들로부터 입점 러브콜이 이어지고 있다”며 “이번 옴므 컬렉션 출시를 통해 고객 폭을 남성으로 확대하는 등 앞으로도 해외 유명 프리미엄 스킨케어 브랜드에도 견줄 수 있는 차별화된 가치를 제공하는 브랜드로 자리매김해 나가겠다”고 말했다.