그룹 에스파 /사진=SM엔터테인먼트 제공

그룹 에스파(aespa)가 영국 런던 O2 아레나에서의 공연을 성공적으로 마쳤다.에스파는 28일(현지시간) 영국 런던의 오투 아레나에서 '에스파 라이브 투어 2023 싱크 : 하이퍼 라인 인 런던(aespa LIVE TOUR 2023 ‘SYNK : HYPER LINE in LONDON)'을 개최해 약 1만 명의 관객을 동원했다.O2 아레나는 맨체스터 아레나와 함께 영국의 대표적인 실내 공연장으로 앞서 마이클 잭슨, 비욘세, 아델, 샘 스미스, 빌리 아일리시 등 세계적인 뮤지션들이 공연을 펼친 바 있다.이날 에스파는 '넥스트 레벨(Next Level)', '블랙맘바(Black Mamba)', '스파이시(Spicy)', '베러 띵스(Better Things)', '새비지(Savage)' 등 글로벌 히트곡은 물론, '자각몽(Lucid Dream)', '드림스 컴 트루(Dreams Come True)', '웰컴 투 마이 월드(Welcome To MY World)', '홀드 온 타이트(Hold On Tight)' 등 다채로운 매력의 무대를 선보였다. '틸 위 미트 어게인(Till We Meet Again)'과 'ICU(쉬어가도 돼) 등 앙코르 곡까지 총 25곡의 풍성한 스테이지를 선사했다.관객들은 공연 내내 기립한 채 팬라이트를 흔들고 춤을 따라 추는 등 무대를 열정적으로 즐겼으며, 히트곡은 물론, 멤버들의 솔로곡까지 떼창하는 모습으로 폭발적인 팬심을 드러냈다.공연을 마친 에스파는 "여러분의 함성이 너무 커서 앙코르하러 다시 나왔다. 드디어 런던에서 공연했는데, 꼭 와보고 싶었던 도시라 저희의 꿈이 이뤄진 날이다. 오늘이 유럽 투어의 두 번째 공연이었는데, 다음 컴백 이후 다시 올 기회가 있었으면 좋겠다. 그때까지 건강하시고 앞으로도 에스파 많이 기대해달라"고 소감을 밝혔다.에스파는 9월 30일(현지시간) 프랑스 파리에서 유럽 투어의 피날레를 장식한다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com