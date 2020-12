식이섬유ㆍ비타민C 풍부 인슐린 낮춰

자몽의 내장 지방 제거 효과 입증

영국 일간지 ‘데일리 익스프레스’ 보도

사진=게티이미지뱅크

‘중년의 고민’인 뱃살을 빼는 데 자몽이 도움이 된다는 기사가 보도됐다.최근 영국의 일간지 ‘데일리 익스프레스’(Daily Express) "내장 지방 빼는 법: 자몽에 뱃살 태우기를 돕는 수용성 식이섬유 함유”(How to lose visceral fat: Grapefruits contain soluble fibre to help burn belly fat) 보도에 따르면 식사 전에 자몽 반개나 자몽주스 1잔을 마시면 체중 감량에 효과적이고 한다.이 기사에는 자몽의 뱃살 제거 효과를 뒷받침하는 사람 대상ㆍ동물 대상 연구 등 다양한 연구 결과를 소개했다.식사 전에 자몽 반이나 자몽 주스 한 잔을 섭취하면 금방 포만감이 생겨 식사할 때 열량을 적게 섭취하고 잠재적으로 체중을 줄일 수 있다는 것이다. 자몽에 물과 수용성 식이섬유가 허기를 억제하기 때문이라고 강조했다.자몽 섭취가 혈중 인슐린 농도를 줄이는 데 도움을 주는 것도 몸에 지방이 쌓이는 것을 막을 수 있다. ‘지방 저장 호르몬’으로 통하는 인슐린은 몸에 저장 지방을 증가시키고 지방 산화를 억제하며 비만을 촉진한다.자몽이 체중 감량에 도움을 줄 수 있다는 연구는 꾸준히 발표돼 왔다.2015년 ‘식품영양연구’(Food and Nutrition Research)에 발표된 연구에선 자몽(자몽주스 마시는 것 포함)을 더 많이 먹은 사람이 먹지 않은 사람보다 체중이 더 낮았고, 허리둘레가 더 짧았다. 혈관 건강에 유익한 콜레스테롤로 알려진 HDL 콜레스테롤의 혈중 농도도 더 높았다. 당시 연구팀은 연구 논문에서 자몽을 먹은 사람이 식이섬유를 포함한 더 많은 필수 영양소를 섭취한 것이 체중 감량을 도운 것으로 해석했다.2006년에 ‘영양과 신진대사’(Nutrition and Metabolism)에 실린 연구에선 자몽 주스에 풍부한 비타민C가 복부에 쌓인 지방의 연소를 돕는 것으로 나타났다. 연구팀은 “비타민C 섭취가 부족하면 운동 중 지방 산화가 어려워질 수 있다”며 “혈중 비타민C 농도가 낮은 사람과 높은 사람의 지방 연소율을 비교한 결과 비타민C를 충분히 섭취하지 않으면 운동 중 지방 연소율이 떨어졌다”고 지적했다. 자몽 주스를 마시는 것도 체중 감량에 도움이 될 수 있다고 했다.2010년 ‘미국영양대학저널’(American College of Nutrition)에 게재된 5년 추적 연구에선 100% 자몽 주스를 마신 사람이 더 날씬하고 비만이나 뱃살로 인해 고민할 가능성은 더 적은 것으로 밝혀졌다.2014년 10월 미국 공공과학 도서관의 온라인 국제학술지인 ‘플로스원’(Plos One)엔 자몽주스가 생쥐의 체중 증가 감소에 도움을 주는지를 밝힌 연구 논문(Consumption of Clarified Grapefruit Juice Ameliorates High-Fat Diet Induced Insulin Resistance and Weight Gain in Mice)이 실렸다. 고지방 사료와 자몽주스를 함께 섭취한 생쥐의 체중이 고지방 사료만 먹은 생쥐보다 18.4% 적었다. 자몽주스를 함께 먹은 생쥐에서 공복혈당은 13~17%, 공복 혈중 인슐린 농도는 3배, 간의 중성지방 농도는 38% 감소했다.자몽 원산지는 서인도제도의 자메이카로 알려져 있다. 즙이 풍부하며 맛은 신맛, 단맛이 있으며 쓴맛도 조금 섞여 있다. 반 개만 먹어도 하루에 필요한 비타민 C를 섭취할 수 있으며, 감기예방, 피로회복, 숙취에 좋다.이미나 한경닷컴 기자 helper@hankyung.com