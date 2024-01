[주니어 생생영어] 손흥민 선수와 함께 외쳐볼까요? We’re gonna win!

2018~2019 유럽 챔피언스리그(UCL) 8강 1차전에서 손흥민이 골을 넣은 뒤 “You know what? We’re gonna win” 이라고 외쳤어요.제대로 된 번역이 궁금합니다. - 장유진 서울 청운중 1학년 -You know what? We’re gonna win! 주니어 생글생글에 이런 내용의 이메일이 왔어요. 여러분도 축구를 좋아한다면 영국 프로축구 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 맹활약하는 손흥민 선수를 잘 알 거예요. 멋진 골을 넣고 영어 인터뷰도 술술 하는, 우리나라를 대표하는 축구 선수죠. 토트넘 홋스퍼(Tottenham Hotspur FC)라는 팀에서 ‘슈퍼 소닉’이라는 별명을 얻으며 큰 사랑을 받고 있습니다. 2019년 4월 토트넘 홋스퍼와 맨체스터 시티가 벌인 유럽 챔피언스리그 준준결승 경기. 양 팀 모두 득점이 없던 후반전에 손 선수가 골라인을 벗어날 뻔한 공을 살려내 왼발로 골을 넣습니다. 토트넘이 맨시티를 1-0으로 이기죠. 골을 넣은 뒤 손 선수가 중계 카메라를 향해 외친 “You know what?”은 그대로 해석하면 ‘너는 무엇을 알고 있어?’인 것 같습니다. 말하는 억양, 뉘앙스에 따라 뜻이 달라지는데, 여기선 ‘너 그거 알아?’ ‘내 말 들어 봐’가 올바른 해석이죠. 뭔가 중요한 얘기를 하려고 할 때나 상대방의 관심을 집중시키고 싶을 때 사용해요. “We’re gonna win”에서 ’re(are) gonna는 are going to를 편하게 쓴 말로, ‘앞으로 ~할 것이다’입니다. 시험에선 are going to로 써야 해요. 그가 홈 팬과 TV로 경기를 시청하는 축구 팬들에게 외친 건 “여러분 그거 알아요? 우리가 이길 겁니다!”였네요.Congratulations on another fantastic day and the hat trick for you 스포츠 경기에서 final(결승)은 우승을 4강, 즉 준결승은 semi-final(semifinal)인데 뒤에 s를 붙여 복수 형태로도 씁니다. semi에는 ‘절반’ ‘준(準)’ 등의 뜻이 있어요. Our team is through to the semi-finals라고 하면 ‘우리 팀은 준결승까지 (쭉) 올랐다’예요. 4강을 앞두고 여덟 팀이 겨루는 8강전, 즉 준준결승은 quarter-finals(quarterfinals)입니다. quarter는 원래 ‘4분의 1’ ‘25센트짜리 동전’(1달러의 4분의 1이죠)을 뜻해요.She won in the quarterfinals butlostin the semifinals.‘그녀는 8강전에서 이겼지만 준결승에선 졌다’는 뜻입니다. 올해 4월 손 선수는 애스턴 빌라라는 팀과의 경기에서 ‘해트 트릭(hat trick)’을 합니다. 축구에서 해트 트릭은 한 선수가 같은 경기에서 세 개의 골을 넣은 걸 가리켜요. 크리켓이나 야구, 승마에선 조금씩 다른 의미로 쓰이죠. 경기가 끝나고 미국 방송국(NBC Sports) 진행자들이 손 선수와 인터뷰를 했어요. 한 진행자가 “Half time, what did Antonio Conte say?”라고 묻자, 손 선수는 “Yeah, he told us what we should do”라고 답합니다. 여기서 what은 ‘무엇을’ ‘~하는 것’이라고 해석하면 됩니다. What we should do는 ‘우리가 해야 하는 것을(우리가 무엇을 해야 하는지를)’인 셈이죠. “하프 타임(중간 휴식시간)에 안토니오 콘테 감독은 뭐라고 했나요?” “네, 그는 우리가 해야 할 것을 말해 줬어요.” 마지막으로 진행자는 “Congratulations on another fantastic day and the hat trick for you”라고 합니다. Congratulation on 뒤에는 축하하고 싶은 내용을 붙이죠. “또 다른 환상적인 경기를 한 것과 해트 트릭을 축하해요.” by 문혜정 기자