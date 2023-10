英 싱어송라이터 샘 스미스, 5년 만에 한국 온다

영국의 싱어송라이터 샘 스미스가 올 10월 5년 만에 내한 공연을 연다.공연기획사 AEG프레젠트는 10월 17∼18일 서울 송파구 올림픽공원 케이스포돔에서 샘 스미스 내한 공연을 연다고 1일 밝혔다.'아임 낫 디 온리 원'(I'm Not the Only One), '스테이 위드 미'(Stay With Me) 등 여러 히트곡을 낸 샘 스미스는 그래미 어워즈, 브릿 어워즈, 골든 글로브, 오스카 트로피 등을 수상한 세계적 아티스트다.지난 4월 발매한 싱글 '언홀리'(Unholy)는 대담한 퍼포먼스와 가사, 독창적인 멜로디로 국내에서도 큰 인기를 끌었다. 샘 스미스가 우리나라 관객과 만나는 것은 2018년 첫 내한 이후 5년 만이다.신민경 한경닷컴 기자 radio@hankyung.com