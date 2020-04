자밀 자키 스탠퍼드대 심리학과 교수

심리학자 어빈 스타우브와 요한나 레이 볼하트는 이런 종류의 반응을 '고통에서 태어난 이타주의'라고 불렀다. 이 반응은 놀라운 부작용을 낳는다. 돕는 사람을 더 건강하게 만들어주는 것이다. 우리는 종종 이타주의를 한 사람이 다른 사람에게 이익을 주기 위해 희생하는 행위로 생각한다. 하지만 누군가 잘 산다고 해서 다른 사람이 못 살게 되는 '제로섬 게임'이 아니다. 우리는 다른 사람들에게 우리의 시간과 돈을 바칠 때 더 행복함을 느낀다. 노인의 경우 자원봉사를 하면서 더 건강해지고 사망률이 낮아진다는 게 정설이다.

친절함은 큰 고통의 순간에 우리 스트레스를 낮춰주고 마음을 다독여준다. 심리학자 빅터 프랭클은 "고통에서 희생과 같은 의미를 찾는 순간 고통은 사라진다"고 했다. 전쟁과 폭력, 중독에서 회복한 많은 생존자들이 다른 사람을 도우면서 스스로의 회복도 빨라졌다고 증언한다. 그들은 예전에는 알아차리지 못했을 지 모르는 힘을 발견한다. 그들이 겪은 경험 속에서 목적을 발견하고 무력감을 덜어낸다. 바로 지금, 그것이 우리에게 필요하다.

허리케인은 몇 시간, 지진은 몇 분, 테러 공격은 몇 초 만에 일어난다. 그것들은 우리의 삶에 무서운 느낌표를 남긴다. 또 어깨를 맞대고 투쟁하도록 부추긴다. 그 이후 일상에서 우리를 갈라놓는 경계선들이 천천히 다시 나타난다.



코로나19 대참사는 훨씬 더 오래 지속될 것이다. 우리의 투쟁은 서로를 돕는 이 순간을 습관으로 바꿔줄 수 있다. 많은 사람은 모든 상황이 예전으로 돌아가기를 바란다. 충분히 이해할 수 있는 일이다. 하지만 이런 바람을 거부해야 한다.



이번 위기는 '뉴 노멀'(new normal

을 정립할 수 있는 기회가 될 수 있다. 위기를 겪은 이들이 자립할 수 있도록 수 백만 달러를 지원하는 정책을 의미할 수도 있다. 하지만 무자비한 개인주의 대신 공감과 유대감으로 우리의 가치를 전환하는 계기가 돼야 한다.

불가능할 수도 있지만 이 바이러스로 인한 '마비'가 끝날 때를 고대한다. 지금부터 몇 달, 몇 년, 몇십 년 후까지 코로나19는 경제적 부담과 장기적 건강 문제를 안겨줄 것이다. 우리는 이전보다 더 서로를 필요로 하게 될 것이다. 우리는 계속 서로를 도와야 한다.

