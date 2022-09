셀트리온 美 에이비프로와 이중항체 치료제 공동개발 계약 체결

셀트리온이 현지시간 12일 프랑스 파리에서 진행된 유럽종양학회(ESMO Congress 2022, The European Society for Medical Oncology)에서 아바스틴 바이오시밀러 ‘베그젤마(개발명: CT-P16)’ 임상 3상 후속 결과를 포스터로 공개했다.셀트리온은 유럽, 남미, 아시아 등 전이성 비소세포폐암(NSCLC) 환자 689명을 대상으로 아바스틴 투여군과 베그젤마 투여군으로 나눠 최대 3년 치료에 대한 임상을 진행하고 있다. 이번 학회에서 셀트리온은 마지막 환자 등재로부터 1년 시점의 생존분석과 안전성 결과를 공개했다.임상 결과, 위험률[footnoteRef:1]과 95% 신뢰구간이 주요 생존 분석 지표인 무진행생존기간(PFS)[footnoteRef:2]에서 0.92(0.77, 1.10), 전체생존기간(OS)[footnoteRef:3]에서 0.95(0.77, 1.19)로 나타나 오리지널 의약품 대비 생존분석에서 유사성을 입증했다. 반응지속기간(RD)[footnoteRef:4]과 종양진행소요기간(TTP)[footnoteRef:5] 등의 생존 분석 지표와 안전성 결과에서도 유사성을 확인했다. [1: 위험률(Hazard ratio): 일정 기간에서 종료점의 사건이 발생할 확률을 기간으로 나눈 값으로 실험군의 위험률을 대조군의 위험률로 나눈 값] [2: 무진행생존기간(PFS, Progression-Free Survival): 무작위배정부터 종양진행 또는 사망에 이르기까지 생존한 기간] [3: 전체생존기간(OS, Overall Survival): 무작위배정부터 사망까지 이르는 시간] [4: 반응지속기간(RD, Response of duration): 완전관해(CR, Complete response) 또는 부분관해(PR, Partial response)가 관찰된 시점부터 종양진행(PD, Progressive disease)이 처음 관찰된 시점 또는 사망까지 기간] [5: 종양진행소요기간(TTP, Time To Progressive): 무작위배정부터 종양진행 또는 사망까지의 기간 ]셀트리온은 지난 4월 미국암연구학회(AACR)