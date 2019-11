`컴백 D-3` 마마무, 타이틀곡 `HIP` 티저 포토&영상 공개

한국경제TV 핫뉴스

오는 14일 컴백을 앞둔 마마무가 타이틀곡 ‘HIP’ 티저 포토와 영상을 전격 공개했다.마마무는 공식 SNS를 통해 두 번째 정규앨범 `reality in BLACK`의 타이틀곡 `HIP`의 티저 이미지와 영상을 게재하며, 신곡에 대한 기대감을 높였다.공개된 사진 속 마마무는 블랙과 오렌지 컬러의 화려한 의상을 입고 한층 힙해진 매력을 드러냈다.애쉬 퍼플 헤어의 트렌디한 문별, 오렌지빛 상의에 또렷한 눈빛으로 시크한 매력을 드러낸 솔라, 헤어스타일과 같은 블루 컬러의 눈썹으로 포인트를 준 휘인, 웨트 스타일의 고혹적인 자태를 드러낸 화사까지 유니크하고 화려한 매력을 자랑했다.또한 티저 영상 속 마마무는 개성넘치는 힙걸로 변신해 무대를 찢어놓는 걸크러시 매력을 선사한다. 특히 "머리 어깨 무릎 다 힙해"라는 노랫말처럼 마마무의 강렬하고 힙한 무대가 단번에 시선을 사로잡는다.타이틀곡 `HIP`은 타인의 시선에 의식하지 않는 삶, 내가 가장 나다울 수 있는 삶을 이야기하고 있다. 멋이란 자신을 온전히 사랑하는 마음에서부터 비롯된다는 내용을 담은 가사를 통해 다시 한 번 마마무의 솔직당당한 매력을 만나볼 수 있다.이처럼 마마무는 `평행우주` 콘셉트를 바탕으로 컴백 전 퀄리티 높은 콘텐츠들을 쏟아내며 팬들의 기대감을 최고로 높였다."만약 마마무가 아니라면?"이라는 전제 하에 걸그룹 마마무가 살고 있는 우주가 아닌, 평행선 상에 위치한 다른 우주 속 다양한 삶을 보여준데 이어 마침내 운명처럼 만난 마마무의 모습을 공개하며 새 앨범에 대한 궁금증을 자극했다.마마무는 14일 두 번째 정규앨범 `reality in BLACK`을 발표하고 본격 컴백 활동에 돌입한다.늘 새로운 콘셉트와 퍼포먼스를 선보이며 설명이 필요 없는 `역시맘무`로 자리잡은 만큼, 이번 타이틀곡 `HIP`으로 또 어떤 무대를 보여줄지 가요계 이목이 집중된다.한편, 마마무는 14일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 타이틀곡 `HIP`을 포함한 새 정규앨범 `reality in BLACK`을 첫 공개한다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지