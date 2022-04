그룹 방탄소년단(BTS) /사진=하이브 제공

그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 라스베이거스에서 첫 공연을 마친 소감을 전했다.방탄소년단(RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국)은 9일(현지시간) 오후 7시 30분 미국 라스베이거스에 위치한 얼리전트 스타디움(Allegiant Stadium)에서 콘서트 'BTS 퍼미션 투 댄스 온 스테이지(BTS Permission To Dance on Stage)'를 개최한다. 전날에 이은 두 번째 공연이다.하이브는 방탄소년단의 공연 개최 기간에 맞춰 팬 경험을 확장한다는 취지로 도시 곳곳에 다양한 즐길 거리와 이벤트를 여는 'BTS 퍼미션 투 댄스 더 시티 - 라스베이거스(BTS PERMISSION TO DANCE THE CITY - LAS VEGA)'를 진행하고 있다.이날 방탄소년단 멤버들은 공연 직전 취재진과 만나 이야기를 나눴다.슈가는 "라스베이거스는 '빌보드 뮤직 어워드(BBMA)' 참석 차 외에는 와 본 적 없는, 익숙치 않은 곳이었는데 다행히 MGM 측에서 많은 지원을 해줬다. 우리 입장에서는 공연과 함께 여러 콘텐츠를 함께 즐길 수 있어서 새로운 경험이다. 또 팬분들이 좋아하는 여러 체험들이 있는 걸 보니 오길 잘했다는 생각이 든다"고 말했다.그러면서 "어제 공연도 너무 좋았다. 라스베이거스는 앞으로도 (계속) 오게 될 도시가 아닐까 싶다"고 했다.RM은 "공연이 얼마 안 남았는데 라스베이거스라는 도시가 주는 상징적인 정서가 있지 않냐. 놀면서 확 잊어버리고 던져버리고 갈 수 있는 놀이동산 같은 설렘이 있는 것 같다. 어제 공연을 해보니 관객분들도 텐션이 높더라. 재밌게, 기분 좋게 보고 갔으면 좋겠다"고 했다.이어 "우리도 라스베이거스에 온 만큼 여기에 맞는 텐션으로 재밌고 멋지게 공연하고 가겠다. 머나먼 한국에서 여기까지 와주셔서 감사하다"고 인사했다.방탄소년단의 라스베이거스 공연은 지난 8일을 시작으로 이날과 오는 15~16일까지 총 4일에 걸쳐 진행된다.라스베이거스=김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com