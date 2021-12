임영웅 단독쇼, 26일 KBS 통해 방송

사진=임영웅 첫 단독쇼 'We're HERO 임영웅' 예고 캡처

가수 임영웅의 단독쇼 'We're HERO 임영웅'에 대한 팬들의 기대감이 높아지고 있다.KBS는 17일 공식 홈페이지를 통해 임영웅의 단독쇼 'We're HERO 임영웅'의 예고 영상을 공개했다.영상에는 열정적으로 리허설에 임하는 임영웅의 모습을 시작으로 초대형 스케일을 자랑하는 무대까지 담겨 팬들의 마음을 설레게 만들었다. 임영웅은 현장을 찾은 팬들이 느꼈던 감동만큼이나 큰 전율을 안방극장에 전할 예정이다."우리 모두가 영웅입니다"라는 슬로건으로 마무리된 영상은 2021년 대미를 장식할 'We're HERO 임영웅'에 대한 궁금증을 자극하고 있다.임영웅은 풍성한 무대로 시청자들에게 행복한 시간을 선물한다. 히트곡 '사랑은 늘 도망가'를 비롯해 '스트릿 우먼 파이터'를 통해 많은 관심을 받은 댄스 크루 훅(HOOK)과의 무대까지 다양한 볼거리를 예고했다.'We're HERO 임영웅'은 오는 26일 오후 9시 15분 방송된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com