김재환 /사진=스윙엔터테인먼트 제공

가수 김재환의 '리틀 빗 오브 러브(Little Bit of Love)' 커버가 원곡자를 감동시켰다.김재환은 지난 10일 공식 유튜브를 통해 톰 그래넌(Tom Grennan)의 '리틀 빗 오브 러브' 보컬 커버 영상을 게재했다.이후 톰 그래넌은 자신의 SNS 스토리에 해당 영상을 공유하며 "BIG"이라는 감탄사를 덧붙였다. 톰 그래넌은 김재환의 SNS에도 찾아와 "This is amazing bro!!"라는 댓글을 달아 훈훈함을 더했다.이에 김재환의 커버 영상은 주말 사이 높은 조회수 상승세를 기록하고 있다.'리틀 빗 오브 러브'는 지난 1월 발매된 톰 그래넌의 대표곡이다. 김재환은 특유의 시원시원한 가창력으로 원곡의 감성을 재해석해 귀 호강을 선사했다. 얼터너티브 록 장르에도 잘 어울리는 김재환의 목소리와 창법이 글로벌 음악 팬들을 사로잡았다.이번 커버 영상에서 김재환은 고층 건물의 옥상을 배경으로 스탠딩 마이크를 잡고 탁 트인 분위기를 선보였다. 김재환의 노래와 훈훈한 비주얼이 어우러져 더욱 뜨거운 반응이 이어지고 있다.한편, 김재환은 최근 유튜브 채널을 통해 '브라운 슈가(Brown Sugar)', '리브 더 도어 오픈(Leave the Door Open)', '배드(Bad)', '피치스(Peaches)' 커버 영상을 연이어 공개하며 폭 넓은 음악 스펙트럼을 입증하고 있다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com