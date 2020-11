WH3N, ‘bornxoxo’(사진=쇼파르뮤직)

싱어송라이터 WH3N(웬)이 11월 23일에 발매 예정인 정규 앨범 ‘bornxoxo’의 타이틀 곡 ‘Only One’의 티저를 공개했다.WH3N(웬)의 소속사 쇼파르뮤직은 지난 20일, 공식 SNS를 통해 정규 앨범 ‘bornxoxo’의 1번 트랙 ‘작별 인사 없는 밤이야’의 티저 영상을 공개했다.공개된 영상에는 흑백 필름 속 감성을 불러 일으키는 비주얼 요소들이 담겨있어 앨범에 대한 관심을 더욱 끌어올렸다. 또한 ‘작별 인사 없는 밤이야 / 우린 밤새 얘길 할 거야 / 그러니 맘 편히 말해봐 / Tonight you've got a best friend in me’라는 곡의 가사와 함께 영어 가사도 공개되며 글로벌 팬들의 마음까지 사로잡았다.앞서 공개된 트랙리스트 이미지에 따르면 WH3N(웬)의 정규 앨범 ‘bornxoxo’에는 ‘작별 인사 없는 밤이야’, ‘Only One’, ‘New York (Feat. 볼빨간사춘기) (D-day Ver.)’, ‘아주 어렸을 때엔’ 등 WH3N(웬)이 직접 작사, 작곡한 총 11트랙이 빼곡히 수록되었다. 그 중 수록곡 ‘작별 인사 없는 밤이야’는 사랑하는 사람과 함께 이야기하며 상처받은 마음을 위로해주고 싶은 마음이 담긴 곡이다.WH3N(웬)은 데뷔 이후 처음으로 공개하는 정규 앨범 ’bornxoxo’에서 오직 자신만의 이야기로 쓰여진 노래를 담아내어 WH3N(웬)만의 독보적인 감성을 전할 예정이다.WH3N(웬)은 싱글 앨범 ‘비밀’, ‘기억’, ‘into your arms’ 등을 발매하며 꾸준한 활동으로 대중들에게 다가가고 있다. 또한 쇼파르뮤직 컴필레이션 참여, 타 가수 피처링 등으로 독보적인 감성과 유니크한 음색을 가진 싱어송라이터로서 입지를 다져가고 있다.한편, WH3N(웬)의 첫 번째 정규 앨범 ‘bornxoxo’는 다가오는 11월 23일 오후 6시에 발매되며, 각종 음반 판매 사이트를 통해 정규 앨범 ‘bornxoxo’에 대한 예약 판매가 진행되고 있다김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com