BTS 컴백에 '작은 것들을 위한 시' MV도 유튜브 7억 뷰

그룹 방탄소년단(BTS)이 정규 앨범을 들고 복귀하는 21일 히트곡 '작은 것들을 위한 시'(Boy With Luv) 뮤직비디오도 유튜브 7억 뷰를 돌파했다.소속사 빅히트엔터테인먼트는 '작은 것들을 위한 시' 뮤직비디오가 이날 오전 8시 10분께 유튜브 조회 수 7억 건을 넘었다고 밝혔다.'작은 것들을 위한 시'는 지난해 4월 발매된 미니앨범 '맵 오브 더 솔 : 페르소나'(MAP OF THE SOUL : PERSONA) 타이틀곡으로, 팝스타 할시가 피처링했다.미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 8위까지 오르는 등 세계적으로 히트했다.화려한 색감의 뮤직비디오에서 방탄소년단은 자유롭고 경쾌하게 퍼포먼스를 펼친다.공개 24시간 만에 조회 수 7천460만 건을 달성해 영국 기네스 월드 레코드로부터 '24시간 동안 가장 많이 본 유튜브 비디오' 등 3개 부문을 인증받았다.이밖에 방탄소년단은 9억 뷰를 넘긴 '디엔에이'(DNA), 6억 뷰를 넘긴 '아이돌', '마이크 드롭' 리믹스, '불타오르네'(FIRE), '페이크 러브'(FAKE LOVE) 등 뮤직비디오를 보유한다.방탄소년단은 이날 오후 6시 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7'(MAP OF THE SOUL : 7)을 전 세계에 동시 발매한다.타이틀곡 'ON'(온)의 '키네틱 매니페스토 필름'도 함께 공개한다./연합뉴스