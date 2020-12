신한카드는 가격비교 전문 플랫폼 ㈜다나와와 업무협약을 체결했다고 15일 밝혔다.신한카드는 자동차 관련 콘텐츠를 강화하고자 이번 협약을 맺었다고 설명했다.이번 협약으로 양사는 다나와에서 제공하는 자동차 정보를 공유하고, 신한금융그룹 자동차 플랫폼인 '신한 My Car'(이하 신한 마이카)를 통해 차량에 가장 적합한 금융상품을 고객에게 추천한다.신한 마이카는 신한은행의 'My Car'와 신한카드의 'My Auto'가 일원화된 자동차금융 서비스다.양사는 또 앞으로 공동 마케팅을 추진하고, 협업 모델을 개발하기로 했다.신한카드는 "'포스트 코로나 시대'를 맞아 자동차 구매 패러다임도 오프라인에서 온라인으로 전환이 예상된다"며, "신한 마이카는 '종합 디지털 플랫폼'을 목표로 자동차 관련 토탈 서비스와 콘텐츠를 연계해 고객이 가장 먼저 찾는 온라인 자동차 플랫폼이 되고자 한다"고 말했다./연합뉴스