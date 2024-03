민주, 한동훈 '정치 개 같이' 발언에 "돼지 눈으로 보면 다 돼지"

"정보기관 '대공 혐의자 접촉한 정당인 발표' 제보…매우 우려"더불어민주당은 28일 국민의힘 한동훈 비상대책위원장이 "정치를 개 같이 하는 사람이 문제"라고 발언한 것에 대해 무학대사의 '불안돈목(佛眼豚目)' 고사를 인용해 맞받아쳤다.김민석 상황실장은 국회 브리핑에서 "무학대사께서 '부처님 눈으로 보면 다 부처로 보이고 돼지 눈으로 보면 다 돼지로 보인다'는 불안돈목의 고사를 남기신 바 있다"고 말했다.김 실장은 이어 '그들이 저열하게 갈 때 우리는 고상하게 가자'(When they go low, We go high)라는 미국 선거 격언을 언급하면서 "저희는 남아 있는 기간 동안 내내 품격 있게 국민들 앞에 지지를 호소하겠다는 말씀을 드린다"고 강조했다.김 실장은 한 위원장의 발언과 관련해 당내에 "후보들의 과도한 대응은 자제하기를 바란다.중앙당에서 적절한 대응과 조치를 할 것이다.후보들은 윤석열 정권의 민생경제 실정 지적과 지역 공약 홍보에 집중해 주시기 바란다"고 공지했다.그는 "굳이 한 위원장과 똑같은 눈으로 세상을 바라보면서 이번 선거에 임하진 않겠다는 취지에서 이번 공지를 냈다"고 설명했다.한 위원장은 앞서 서대문 신촌 유세에서 "정치를 개 같이 하는 사람이 문제이지, 정치 자체는 죄가 없다"고 말한 바 있다.이와 함께 김 실장은 "공안 정보기관이 공식 선거 기간 중에 북한 및 대공 정보 사항을 발표하거나 언론 보도하는 방향을 검토 중이란 제보가 잇따르고 있다"고 밝혔다.그는 "불법사찰 혐의로 고발된 사건에 대한 언론 대응을 명분으로 대공 사건 혐의자가 접촉한 정당인을 언론에 흘리는 방식으로 선거에 영향을 미치려 한다는 구체적인 내용까지 포함돼 매우 우려스러운 상황"이라고 말했다.이어 "혐의자가 현행범에 해당하는 사건이 아닌데도 불구하고 이미 과거에 입수한 증거 등을 굳이 이번 총선 기간에 맞춰서 언론에 확산시키려 한다면 그 의도를 심각하게 의심하고 책임을 묻게 되지 않을 수 없다"고 덧붙였다.김 실장이 언급한 불법 사찰은 야권이 고발한 사건을 말하는 것으로 보인다.민주당의 비례 위성정당인 더불어민주연합과 조국혁신당은 최근 검찰이 압수수색 영장 범위 밖의 디지털 자료를 불법적으로 수집·관리한다는 취지로 고위공직자범죄수사처(공수처)에 고발장을 제출했다./연합뉴스