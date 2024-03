삼성생명, 3월 다이렉트 보험 이벤트 실시

삼성생명이 이달 말까지 삼성생명 다이렉트 채널에서 NEW연금보험 보험료 계산·공유 이벤트 및 금융, 건강상품 대상 보험 가입 이벤트를 진행한다고 22일 밝혔다.‘NEW연금보험 계산 이벤트’는 삼성생명 다이렉트 홈페이지 내 ‘연금이즈백' 이벤트(https://www.samsunglife.com/s/E5V)’에서 참여할 수 있다. 한 달만 유지해도 손실없이 원금과 이자를 받을 수 있는 상품인 「삼성 인터넷 NEW 연금보험」의 퀴즈 이벤트에 참여하면 빽다방 커피 기프티콘을 추첨하여 증정한다. 또한, 이 상품의 예상 보험료를 계산한 후 예상 연금 수령액을 확인하면 추첨을 통해 맥도날드 1만원 금액권이 제공된다.뿐만 아니라 삼성생명 다이렉트의 대표상품인 금융형 3종(「삼성 인터넷 NEW 연금저축보험」, 「삼성 인터넷 NEW 연금보험」, 「삼성 인터넷 저축보험2.2」 및 건강상품 2종(「인터넷 종합건강보험 일당백」, 「인터넷 다(多)Dream건강보험」) 첫 가입고객 대상으로 3만원 경품을 제공하는 이벤트도 진행 중이다. 3만원 경품은 신세계상품권, 네이버페이, 슬리머니, GS칼텍스 주유권 중 선택이 가능하다. 기존 동일 보험 가입 이력이 있는 고객은 대상에서 제외되며, 금융상품은 월 보험료 10만원 이상, 건강상품은 월 보험료 4만원 이상 가입 및 2회차 납입 및 정상 유지 시 5월에 경품을 증정한다.삼성생명 관계자는 “「삼성 인터넷 NEW 연금보험」은 한 달만 유지해도 원금 손실이 없을 뿐만 아니라 관련 세법 충족시 이자소득세 없이 연금 수령이 가능해 합리적으로 노후를 준비하고자 하는 고객이 주목할만한 상품"이라며 “3월 다이렉트 이벤트를 통해 경품까지도 받아가는 기회가 되길 바란다”고 말했다.