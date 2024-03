사진=게티이미지뱅크

대기오염이 가장 심각한 100개 도시 중 99개가 아시아권에 밀집한 것으로 조사됐다.19일 글로벌 대기질 분석업체 아이큐에어(IQAIR)가 공개한 '2023 세계 공기질 보고서'에 따르면 134개 국가 및 지역의 작년도 평균 초미세먼지 농도를 비교 분석한 결과 세계보건기구(WHO) 기준치(연평균 5㎍/㎥)를 충족한 경우가 10곳에 불과했다. 한국도 WHO 기준치의 4배 가까운 초미세먼지에 시달리는 것으로 평가됐다.가장 공기가 깨끗한 곳은 프랑스령 폴리네시아(3.2㎍/㎥)였다. 모리셔스(3.5㎍/㎥), 아이슬란드(4.0㎍/㎥), 그레나다(4.1㎍/㎥), 버뮤다(4.1㎍/㎥), 뉴질랜드(4.3㎍/㎥), 호주(4.5㎍/㎥), 푸에르토리코(4.5㎍/㎥), 에스토니아(4.7㎍/㎥), 핀란드(4.9㎍/㎥) 등의 순으로 그 뒤를 이었다.반대로 대기오염이 가장 심각한 국가들은 방글라데시(79.9㎍/㎥), 파키스탄(73.7㎍/㎥), 인도(54.4㎍/㎥), 타지키스탄(49.0㎍/㎥) 순으로 남아시아와 중앙아시아 국가들이 많았다. 특히 초미세먼지 농도가 가장 높은 100대 도시 중 99곳이 아시아권에 자리 잡고 있었으며, 이 가운데 83곳이 인도에 있었다.가장 공기 질이 나쁜 도시는 인도 북부 비하르주(州)의 베구사라이시(市)였다. 베구사라이시에는 약 50만명이 거주하고 있는데, 지난해 기준 연평균 초미세먼지 농도는 118.9㎍/㎥로 WHO 기준치의 23배를 넘겼다. 2위부터 4위도 구와하티(105.4㎍/㎥), 델리(102.1㎍/㎥), 물란푸르(100.4㎍/㎥) 등도 인도에 있었다. 5위는 파키스탄의 라호르(99.5㎍/㎥)로 조사됐다.보고서에 따르면 인도 전체 인구의 96%에 해당하는 13억명이 WHO 기준치의 7배가 넘는 오염된 공기를 마시며 살고 있다. 북미와 유럽 국가들은 대체로 공기 질이 나쁘지 않은 편이었지만, 지구온난화에 따른 극단적 기후 현상이나 재해에 영향을 받는 것으로 파악됐다.가령 캐나다의 2023년 연평균 초미세먼지 농도는 10.3㎍/㎥로 전년도(7.4㎍/㎥)보다 높아졌다. 이는 지난해 캐나다에서 발생한 초대형 산불 때문으로 분석된다. 캐나다 산불이 국경을 넘어 덩달아 상당한 피해를 본 미국 역시 지난해 연평균 초미세먼지 농도가 9.1㎍/㎥로 전년도(8.9㎍/㎥)보다 소폭 증가했다.동북아시아 지역은 최근 수년간 낮아지는 추세이던 초미세먼지 농도가 일제히 반등하는 모습이 관찰됐다. 중국은 지난해 연평균 초미세먼지 농도는 32.5㎍/㎥로 전년도(30.6㎍/㎥)보다 6%가량 짙어졌다. 2018년 이후 4년 연속 감소세가 이어졌지만, 증가세로 돌아선 것. 중국의 수도 베이징의 경우 2023년 초미세먼지 농도는 34.1㎍/㎥로 전년도(29.8㎍/㎥)보다 14% 넘게 상승했다.한국 역시 초미세먼지 농도도 19.2㎍/㎥로 전년도(18.3㎍/㎥)보다 소폭 상승했다. 일본도 2022년 9.1㎍/㎥에서 2023년 9.6㎍/㎥로 늘어났다.특히 인도네시아는 초미세먼지 농도가 37.1㎍/㎥로 전년 대비 22% 상승해 역내에서 가장 공기 질이 나쁜 나라로 꼽혔다. 베트남과 태국 등 국가의 주요 도시들도 초미세먼지 농도가 WHO 기준치를 큰 폭으로 초과했다.프랭크 하메스 IQAIR 최고경영자(CEO)는 "대기오염은 우리 삶의 모든 부분에 영향을 미친다"며 "통상적으로 오염이 가장 심한 일부 국가들에선 사람들의 수명이 3∼6년씩 단축되며 이에 앞서 오랜 기간 고통을 받는다"고 경고했다.김소연 한경닷컴 기자 sue123@hankyung.com