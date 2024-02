[커버 스토리] 재미있는 놀이와 맛있는 음식이 가득! 풍성한 설 명절

우리나라의 가장 큰 명절은 설과 추석입니다. 특히 설에는 세뱃돈을 받을 수 있어서 손꼽아 기다리는 친구가 많을 것 같아요. 가족과 친척, 친지들과 모여 맛있는 음식과 덕담을 주고받는 설날에 대해 좀 더 자세히 알아봅시다. 조상 대대로 내려온 설날 설 또는 설날은 음력으로 새해의 첫날이자, 첫 명절이에요. 이날 떠오르는 태양이 새해의 첫해인 거죠. 그래서 우리 조상은 이날을 신성하게 여겼어요. 우리 민족이 설을 기념했다는 기록은 1000년도 훨씬 더 된 삼국 시대부터 있었어요. 신라나 백제 왕이 새해 첫날 의복을 차려입고 신하들로부터 축하 인사를 받거나 행사를 벌였다는 내용이 있거든요. 설은 전통이 아주 오래 된 명절입니다. 하지만 설날은 공휴일이 아닌 때도 있었어요. 일제 강점기에는 양력으로 1월 1일을 축하하는 일본 문화를 따라야 했고, 독립한 후에도 1월 1일을 ‘신정’, 음력 1월 1일을 ‘구정’으로 나눠 부르며 설을 제대로 명절로 대접하지 않았어요. 그러다 1989년 다시 ‘설날’로 부르기 시작했고, 1999년 설을 포함한 사흘 연휴를 공휴일로 지정하면서 우리 민족 고유의 설날을 되찾았습니다. 설날의 세시 풍속 선조들은 설날 아침에 조상께 차례를 지냈어요. 차례가 끝나면 아랫사람이 웃어른에게 세배(歲拜)를 합니다. 새해 드리는 첫인사(절)예요. 이때 세배를 받는 어른은 아랫사람에게 밥이나 술 등으로 차린 세배상을, 아이에게는 과일이나 간식 또는 돈을 주며 덕담했어요. 예를 들어 “올해에도 건강하고 부모님 말씀 잘듣거라” 하는 말씀이에요. 예로부터 설에는 옷과 신발도 새로 장만했습니다. 어린아이들이 알록달록 색동저고리를 입고 뛰노는 모습을 그림책에서 봤을지 모르겠어요. 새로 장만한 ‘설빔’입니다. 윷놀이와 널뛰기, 연날리기 등 전통 놀이를 즐기며 온종일 재미있게 보내기도 했습니다. 대청마루나 마당에 멍석을 깔아 놓고 두 편으로 나뉘어 윷놀이를 했는데, 윷가락 떨어지는 소리와 왁자지껄한 웃음소리가 담장 밖으로 행복하게 퍼져 나갔답니다. 떡국과 나이 설에 먹는 대표적인 음식으로 무엇이 떠오르나요? 바로 떡국이죠. 쌀로 만든 가래떡을 썰어 떡국을 끓여 조상의 차례상에도 올려요. 긴 가래떡을 한번 상상해 보세요. 긴 떡은 긴 생명(장수)과 건강을 뜻해요. 가래떡을 동그랗게 잘라 만든 떡은 마치 엽전이나 동전을 연상시켜 재물과 풍요를 상징하죠. 새해 떡국은 ‘건강하고 돈 많이 벌라’는 행운의 음식인 셈이에요. 계란이나 꿩고기, 닭고기 등으로 고명(꾸미)을 만들어 장식하기도 합니다. 오랜 세월 우리는 떡국을 먹으면 나이를 한 살 더 먹는다고 말했어요. 그래서 떡국의 별명이 ‘첨세병(添歲餠)’이었죠. 나이를 보태는 떡이란 뜻입니다. 그런데 올해부턴 1월 1일 새해를 맞이해도, 설날에 떡국을 먹었어도 나이를 한 살 더 먹지 않게 됐어요. 법이 바뀌어 2023년 6월 28일부터 우리나라 나이를 만 나이로 통일했거든요. 만 나이는 출생일을 기준으로 0살부터 시작해 생일이 지날 때마다 한 살씩 더하는 나이 계산법이에요. 만약 올해 여러 분의 생일이 설날(2월 10일)이 아니라면, 떡국은 나이와 상관없이 그저 맛있게 먹으면 됩니다. 중국 설? 음력설? 국가마다 다른 이름 유엔(UN)은 올해부터 음력 새해 첫날을 유엔 공휴일로 지정했어요. 아시아 여러 나라에서 명절로 삼고 있는 날에는 가급적 공식 회의 등을 열지 않겠다는 거예요. 유엔은 전 세계 193개 국가가 가입한 국제기구입니다. 미국에서도 음력설을 아시아 전통문화의 일부로 받아들이려는 분위기가 형성되고 있어요. 뉴저지주가 음력설을 기념일로 제정했고, 뉴욕주는 공립학교 공휴일로 지정한 바 있습니다. 하지만 세계적으로 음력설의 명칭을 두고 오랜 갈등이 계속되고 있습니다. 중국은 이날을 ‘중국 설(Chinese New Year)’, 또는 ‘춘절(春節)’이라고 부릅니다. 반면 한국(설)과 베트남 (뗏) 등 다른 아시아 국가들은 각기 다른 이름으로 부르죠. 해외에서는 ‘Chinese New Year’ 대신 ‘음력설(Lunar New Year)’이라고 표현하는 사례도 늘고 있어요. 하지만 중국인들의 생각은 다릅니다. 음력설이 자신들이 개발한 태음력에 뿌리를 두고 있기에 영어로 표기할 땐 ‘Chinese New Year’로 기원을 밝혀야 한다고 주장하고 있어요.by 문혜정 기자