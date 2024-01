후우나 /사진=DG엔터테인먼트 제공

JTBC 서바이벌 프로그램 '알 유 넥스트?(R U Next?)' 출신 후우나가 DG엔터테인먼트에서 새로운 시작에 나선다.DG엔터테인먼트는 "후우나가 방송을 통해 보여준 유니크한 매력과 잠재력을 높이 평가해 최근 전속계약을 체결했다"고 30일 밝혔다.이어 "무엇보다 성실하게 연습에 임하며 꾸준히 발전하는 모습이 당사가 추구하는 방향성과 잘 부합한다고 판단했다. 후우나가 DG엔터테인먼트에서 무한한 재능을 펼칠 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다"고 덧붙였다.후우나의 전속계약 체결 소식과 함께 프로필 사진도 공개됐다. 후우나는 흰색 터틀넥 티셔츠에 청바지를 매치, 심플하지만 세련된 캐주얼 룩으로 풋풋하고 싱그러운 매력을 자랑했다.후우나는 지난해 방영된 '알 유 넥스트?'에서 등장과 함께 청순한 비주얼로 주목받았다. 이후 후우나는 에이핑크 '덤더럼(Dumhdurum)', 르세라핌 '피어리스(FEARLESS)', 청하 '드림 오브 유(Dream of You, with R3HAB)' 등 각 무대마다 색다른 매력을 과시했다. 경연이 거듭될수록 눈에 띄는 실력 향상을 보인 '성장형 캐릭터'로서 국내외 K팝 팬들에게 강렬한 눈도장을 찍었다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com