[궁금해요!] 산타 할아버지는 언제부터 어린이들에게 선물을 나눠 줬나요?

성탄절이 다가오면 이곳저곳에서 크리스마스트리를 꾸미고, 캐럴이 들려오지요. 여러분도 흰 눈이 덮인 크리스마스이브 밤, 빨간 코의 루돌프가 끄는 썰매를 타고 하늘을 날며 집집마다 어린이들에게 선물을 나눠주는 산타 할아버지를 상상해 본적이 있을 거예요. 이번 주에는 성탄절을 맞아 성탄절의 여러 상징에 관해 이야기를 나눠 봅시다. 우선, 우리 귀를 즐겁게 해주는 캐럴이 어떻게 시작됐는지 알아볼까요? 캐럴은 옛날 프랑스에서 잔치할 때 빙글빙글 돌며 추던 춤에 어울리는 음악에서 시작됐다고 해요. 이 춤과 음악이 유럽 전역에서 유행하다가 점차 종교 행사에도 쓰이게 됐지요. 예수 탄생일인 성탄절을 기념하는 풍습이 널리 퍼지면서 크리스마스 전용 캐럴도 생기고, 종교적 느낌을 주는 찬송가가 됐어요. 1900년대에 들어선 종교적 내용보다는 '울면 안 돼'와 같은 가사와 신나는 징글벨 소리가 담긴 캐럴 동요가 생겨 어린이들에게 사랑받았어요. 'All I want for Christmas is you'처럼 어른들이 즐기는 캐럴 가요도 유행했죠. 캐럴은 겨울이 되면 많은 사람이 즐겨 듣는 음악이랍니다. 크리스마스트리에 대해서도 살펴볼까요? 이 풍습은 독일에서 시작됐다가, 1800년대 주변 나라들로 전파됐다고 해요. 당시에는 잎이 뾰족한 침엽수인 전나무를 베어 집에 두고, 촛불과 별 등으로 장식했어요. 요즘은 나무 모형을 이용하고, 화재 위험이 있는 촛불 대신 전구를 사용해 꾸미고 있지요. 크리스마스트리는 보는 것 자체로도 아름다워서 백화점이나 호텔이 홍보하기 위해 크게 만들어 놓기도 해요. 집이나 카페에서도 실내 장식으로 널리 사랑받고 있습니다. 산타 할아버지는 가톨릭의 성인(聖人), 성 니콜 라우스(Saint Nicholas)를 기린다는 의미를 지니고 있어요. 성 니콜라우스는 가난하고 소외된 사람과 어린이를 위해 수많은 선행을 베풀어 성인으로 추대되었대요. 그 모습을 존경한 사람들이 이야기를 전하는 과정에서 '산타클로스'라는 이름이 됐어요. 이후 성 니콜라우스를 기념하며 어린이들에게 선물을 주는 풍습이 생겼고, 이제 산타클로스는 어린이를 위한 성탄절의 상징이 되어 착한 어린이들에게 선물을 주러 바쁘게 돌아다니고 있어요. 성탄절은 이제 종교 행사를 넘어 연말의 상징으로 자리 잡았어요. 주변 사람들과 함께 사랑이라는 소중한 가치를 나누면서 말이죠. 성탄절은 영화 '나 홀로 집에', 책 <찰리와 초콜릿 공장> 등 여러 작품에서 사람들이 진정한 행복을 찾고, 소원을 이루는 배경이 되고 있어요. 어쩌면 캐럴과 트리, 산타 할아버지는 추운 겨울을 따뜻하고 행복 하게 보내고 싶어 하는 사람들의 마음이 담긴 상징이지 않을까요?