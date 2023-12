DB생명, CEO가 소비자 패널 주관…고객 목소리 반영

현대엘리베이터, 승강기에 AI·사물인터넷 적용…고장 사전에 예방

현대엘리베이터(대표 조재천·사진)가 ‘2023 한국의경영대상’ Innovative Service of the Year 을 수상했다. 2022년 충주 스마트 캠퍼스로 본사를 이전한 현대엘리베이터는 글로벌 모빌리티 기업으로 도약하기 위해 ‘Mobility To Possibility(모빌리티에서 새로운 가능성으로)’라는 2030 미래비전을 선포했다.현대엘리베이터는 단순한 이동 수단으로 여겨지던 승강기에 인공지능(AI), 오픈 API, 사물인터넷(IoT) 등 4차 산업혁명 기술을 접목해 새로운 시장을 개척하고 혁신적인 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있다. 그 첫걸음이 지난 6월 출시한 ‘미리(MIRI) 서비스’다. AI, IoT, 빅데이터 등을 활용해 승강기 운행 상태를 실시간 모니터링하고 사전 고장 예측 및 예방을 가능케 하는 혁신적인 유지관리 시스템이다. AI 음성·영상 인식으로 이상 상황이 발생하면 즉시 관제실 등에 알려 대처할 수 있게 한 ‘미리뷰’ 기능을 적용해 고객의 안전과 편리한 이동을 실현했다.현대엘리베이터는 ‘ESG 비전 2030’으로 ‘그린 모빌리티’를 수립했다. 이를 위해 ESG위원회를 신설했다. 지속가능발전목표(UN SDGs)와 OECD 가이드라인 등 국제 기준을 성실히 이행하며 주주, 고객, 협력사 등 다양한 이해관계자와의 소통으로 함께 성장하는 경영문화를 구축하고 있다.박미옥 기자 histmo@hankyung.com