"한국 토익은 저렴한 편"…응시료 '22만원'인 나라 있다는데

YBM, 한국장애인고용공단 일산직업능력개발원과 맞손

[한경잡앤조이=이진호 기자] 국내 대표 교육 및 평가 전문 그룹 YBM이 한국장애인고용공단 일산직업능력개발원과 장애인의 원활한 고용 환경을 마련하고자 업무협약을 체결했다고 3일 밝혔다. 이번 협약은 양 기관의 협력을 통해 한국장애인고용공단 일산직업능력개발원(이하, 일산직능원)에서 교육 중인 장애인들의 안정적인 고용 환경을 도모하기 위해 추진됐다. 협약식은 지난 25일(화) 경기도 고양시에 위치한 일산직능원에서 YBM IT TEST 운영위원회의 최선택 이사와 일산직능원 이재구 원장 등 다수 관계자들이 참석한 가운데 진행됐다. 현재, 일산직능원은 한국장애인고용공단 산하기관 내 최초로 장애인 디지털 인재육성을 위해 IT자격시험인 MOS(Microsoft Office Specialist, 이하 MOS) 과정을 운영하고 있다. 이번 협약을 계기로 우수교육기관으로 선정된 일산직능원은 YBM의 체계적인 IT 교육 및 객관적인 평가를 통해 훈련생들이 구직 능력을 갖출 수 있도록 MOS 자격증 과정을 운영할 방침이다. YBM IT TEST 운영위원회 최선택 이사는 “이번 협약을 통해 장애인들이 원활한 구직 활동을 이어 나갈 수 있도록 적극 협조하겠다”고 말했다. jinho2323@hankyung.com