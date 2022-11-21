[인사] 대신파이낸셜그룹 ; 삼천리그룹 ; SNT모티브 등
◈대신파이낸셜그룹◎신규 선임◇대신증권<상무>▷동부WM부문장 김경렬▷Club1962센터장 김광혁▷기업금융담당 박석원▷비서실장 김성균▷WM추진부문장 최광철▷고객자산부문 부부문장 최대경<이사대우>▷정보보호부문장 정회민◎전보▷금융소비자보호부문장 김상원▷재경1WM부문장 신재범▷디지털부문장 강준규◎신규 선임◇대신저축은행<대표이사>▷노명문<상무>▷디지털금융본부장 박현식<이사대우>▷준법감시인 진덕현◎전보◇대신에프앤아이<상무>▷경영기획본부장 조상규◇대신자산운용<상무>▷마케팅&지원그룹장 이동수◎신규 선임◇대신자산신탁<상무>▷리스크관리부문장 장중식▷경영지원부문장 김동훈<이사대우>▷리츠투자부문장 박영곤◇대신에이엠씨<상무>▷자산관리본부장 오규택◇대신프라퍼티<상무>▷사업총괄 신제현
◈삼천리그룹◇삼천리▷전무 김태석▷이사 김종훈◇삼천리모터스▷대표 서광영▷전무 남호상
◈SNT모티브◎승진▷경영지원본부 상무 박종길▷모빌리티사업본부 모빌리티개발담당 상무 안재준▷특수사업본부 특수영업담당 이사 손주현
◈외교부◎인사<국장급>▷아시아태평양국장 서민정▷동북아시아국장 최용준▷북핵외교기획단장 이준일
◈농림축산식품부◎전보<실장급>▷차관보 권재한▷식품산업정책실장 김정희
◈문화재청◎임용<고위공무원>▷국립해양문화재연구소장 김성배
◈한국산업인력공단▷기획운영이사 김영중
◈삼천리그룹◇삼천리▷전무 김태석▷이사 김종훈◇삼천리모터스▷대표 서광영▷전무 남호상
◈SNT모티브◎승진▷경영지원본부 상무 박종길▷모빌리티사업본부 모빌리티개발담당 상무 안재준▷특수사업본부 특수영업담당 이사 손주현
◈외교부◎인사<국장급>▷아시아태평양국장 서민정▷동북아시아국장 최용준▷북핵외교기획단장 이준일
◈농림축산식품부◎전보<실장급>▷차관보 권재한▷식품산업정책실장 김정희
◈문화재청◎임용<고위공무원>▷국립해양문화재연구소장 김성배
◈한국산업인력공단▷기획운영이사 김영중
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