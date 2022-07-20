[인사] 법무부·국토교통부 등
◈Sh수협은행◎승진<부장(별급)>▷정보보호본부 이정교▷방카펀드사업부 박윤서▷가락동금융센터 윤효심▷인계동지점 허영일▷경북지역금융본부 서영창<팀장·지점장(1급)>▷IB사업본부 김정훈▷자금부 주용한▷글로벌외환사업부 송대호▷카드사업부 권동혁▷IT개발부 김수경▷IT개발부 신재식▷디지털전략부 정진철▷감사부 김명준▷강남기업금융본부 황영선▷강남기업금융본부 권혁주▷중부기업금융본부 임효언▷춘천지점 안태욱▷양재동지점 김태용▷원흥역지점 한성은◎전보<본부장>▷부산경남광역본부장 이해균▷강남기업금융본부장 김문수▷여의도종합금융본부장 이준석◎전보<부서장>▷여신관리부장 최종식<센터장/지점장>▷공덕금융센터장 진상섭▷다산신도시지점장 김영미▷종로5가역지점장 송명환▷동탄금융센터장 이정운▷비산동금융센터장 박덕진▷학동역금융센터장 권홍업▷김포한강지점장 정지선▷마곡역지점장 김창석▷철산역지점장 임승택▷순천금융센터장 안병찬▷대구지점장 최병용▷연산중앙지점장 김종규▷부산지역금융본부 부본부장 정영남▷미사역지점장 김민수▷교대역지점장 김지호▷학익동지점장 윤경훈▷전주지점장 오기응▷상무역지점장 김윤정▷화명동지점장 권은준▷춘천지점장 정경미<팀장>▷자금운용팀장 권대상▷ESG공공금융추진단TF팀장 정명섭▷여신관리팀장 임준택▷안전관리팀장 송인준▷펀드인프라구축TF팀장 서창교▷소비자지원팀장 장 욱▷신용평가팀장 이정민▷신탁영업추진팀장 박재곤▷투자금융팀장 정규선▷상품개발팀장 윤태주▷기업마케팅팀장 이현지▷국제금융팀장 노광식▷여신지원팀장 김종환▷IT개발부 공통관리팀장 이우석▷외환지원팀장 송대호▷IT지원부 영업점수작업제로반TF팀장 이응호<기업금융지점장/RM지점장>▷강남기업금융본부 지점장 임현성▷중부기업금융본부 지점장 차범석▷동대문금융센터 RM지점장 이용호▷양재금융센터 RM지점장 주용한▷경북지역금융본부 RM지점장 박수식◎교육(금융연수원)▷전철수·임규창·박성한·길윤호·변재희·안태욱·양제열·이은경
◈길리어드 사이언스 코리아<전무>▷HIV 사업부·디지털 마케팅 책임자 권선희
◈국토교통부◎임용<실장급>▷기획조정실장 김흥진▷국토도시실장 문성요▷항공정책실장 하동수▷국토교통부 본부 김용석▷행정중심복합도시건설청 차장 최임락
◈산업통상자원부◎전보<국장급>▷국가기술표준원 제품안전정책국장 김상모▷대변인 김완기▷통상정책국장 윤창현
◈법무부◎공익법무관 전보 및 파견<송무 담당>▷법무부 기획재정담당관실 김정완▷국가소송과 강민성(환경부 파견) 공영진(서울지방보훈청 파견) 김기석(개인정보보호위원회 파견) 김동욱(보건복지부 파견) 김문주(수원고검) 김의석(행정안전부 파견) 김정무(서울고검) 류정현(중앙노동위원회 파견) 문학준(과학기술정보통신부 파견) 이승목(법조인력과) 이준호(산업통상자원부 파견) 정영욱(금융위원회 파견) 하정엽(국가보훈처 본청 파견)▷행정소송과 김효빈 송원준 이경규 이성근▷검찰과 김태군▷형사법제과 이재윤▷치료처우과 문휘소▷인권조사과 이현호▷서울출입국·외국인청 윤성진 최현준▷대검찰청 송태환▷서울고검 이상욱 조영석 차정규 최종인 정상욱▷수원고검 이동건 장진우▷대전고검 강윤석 이경수▷대구고검 정재희▷부산고검 정재훈 조원오▷광주고검 김지형▷서울중앙지검 김휘연▷의정부지검 권혁준▷인천지검 이원영▷청주지검 이승호▷울산지검 김태훈▷전주지검 박태진▷제주지검 박기웅<구조 담당>▷인천지부 국주호▷수원지부 임다온▷대전지부 김명수▷청주지부 김상오▷대구지부 김영진 ▷부산지부 이대준▷광주지부 김선홍▷전주지부 나영현 고양출장소 김계원▷남양주출장소 주형준▷성남출장소 송현석▷안양출장소 곽탁영▷천안출장소 박주화▷대구서부출장소 김동철▷부산동부출장소 유민환▷순천출장소 조성진◎공익법무관 신규 임용<송무 담당>▷법무부 법무심의관실 구한결 이승기 이재상 이재찬 전진원 홍인기▷법무과 안현규 조원휘 추효창▷국제법무과 강윤성▷국제분쟁대응과 신승민▷국가소송과 이창연 이학준 형은성▷행정소송과 김도연 문세정 석동일 신호인 이상구 이연준 이주승 장수현 허성진▷통일법무과 하주형▷상사법무과 김영근▷법조인력과 고정호▷형사법제과 이승준▷국제형사과 장세인▷인권정책과 이승헌▷교정기획과 현철승▷서울고검 김민수 문경혁 최창훈▷대구고검 최민석▷춘천지검 이내경▷창원지검 김운수<구조 담당>▷군산출장소 이건주▷마산출장소 하정민▷목포출장소 김민수▷진주출장소 최정찬
◈법제처◎전보<부이사관>▷법령해석국 경제법령해석1과장 김혜정<과장급>▷기획조정관실 법제교류협력담당관 안은경▷경제법제국 법제관 추명
◈통일부◎임용<별정직 3급 상당>▷장관정책보좌관 박동석
◈행정중심복합도시건설청<차장>▷최임락
◈길리어드 사이언스 코리아<전무>▷HIV 사업부·디지털 마케팅 책임자 권선희
◈국토교통부◎임용<실장급>▷기획조정실장 김흥진▷국토도시실장 문성요▷항공정책실장 하동수▷국토교통부 본부 김용석▷행정중심복합도시건설청 차장 최임락
◈산업통상자원부◎전보<국장급>▷국가기술표준원 제품안전정책국장 김상모▷대변인 김완기▷통상정책국장 윤창현
◈법무부◎공익법무관 전보 및 파견<송무 담당>▷법무부 기획재정담당관실 김정완▷국가소송과 강민성(환경부 파견) 공영진(서울지방보훈청 파견) 김기석(개인정보보호위원회 파견) 김동욱(보건복지부 파견) 김문주(수원고검) 김의석(행정안전부 파견) 김정무(서울고검) 류정현(중앙노동위원회 파견) 문학준(과학기술정보통신부 파견) 이승목(법조인력과) 이준호(산업통상자원부 파견) 정영욱(금융위원회 파견) 하정엽(국가보훈처 본청 파견)▷행정소송과 김효빈 송원준 이경규 이성근▷검찰과 김태군▷형사법제과 이재윤▷치료처우과 문휘소▷인권조사과 이현호▷서울출입국·외국인청 윤성진 최현준▷대검찰청 송태환▷서울고검 이상욱 조영석 차정규 최종인 정상욱▷수원고검 이동건 장진우▷대전고검 강윤석 이경수▷대구고검 정재희▷부산고검 정재훈 조원오▷광주고검 김지형▷서울중앙지검 김휘연▷의정부지검 권혁준▷인천지검 이원영▷청주지검 이승호▷울산지검 김태훈▷전주지검 박태진▷제주지검 박기웅<구조 담당>▷인천지부 국주호▷수원지부 임다온▷대전지부 김명수▷청주지부 김상오▷대구지부 김영진 ▷부산지부 이대준▷광주지부 김선홍▷전주지부 나영현 고양출장소 김계원▷남양주출장소 주형준▷성남출장소 송현석▷안양출장소 곽탁영▷천안출장소 박주화▷대구서부출장소 김동철▷부산동부출장소 유민환▷순천출장소 조성진◎공익법무관 신규 임용<송무 담당>▷법무부 법무심의관실 구한결 이승기 이재상 이재찬 전진원 홍인기▷법무과 안현규 조원휘 추효창▷국제법무과 강윤성▷국제분쟁대응과 신승민▷국가소송과 이창연 이학준 형은성▷행정소송과 김도연 문세정 석동일 신호인 이상구 이연준 이주승 장수현 허성진▷통일법무과 하주형▷상사법무과 김영근▷법조인력과 고정호▷형사법제과 이승준▷국제형사과 장세인▷인권정책과 이승헌▷교정기획과 현철승▷서울고검 김민수 문경혁 최창훈▷대구고검 최민석▷춘천지검 이내경▷창원지검 김운수<구조 담당>▷군산출장소 이건주▷마산출장소 하정민▷목포출장소 김민수▷진주출장소 최정찬
◈법제처◎전보<부이사관>▷법령해석국 경제법령해석1과장 김혜정<과장급>▷기획조정관실 법제교류협력담당관 안은경▷경제법제국 법제관 추명
◈통일부◎임용<별정직 3급 상당>▷장관정책보좌관 박동석
◈행정중심복합도시건설청<차장>▷최임락
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