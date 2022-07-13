[인사] 법무부 ; 국토교통부 ; 방위사업청 등
◈법무부◎승진<검찰수사서기관>▷법무부 형사기획과 김원석▷정부합동부패예방추진단 주영수▷부마민주항쟁진상규명위원회 조광훈▷세월호후속대책추진단 이전철▷진실화해위원회 유정호▷서울동부지검 검사직무대리 오명섭▷인천지검 검사직무대리 백충영▷수원지검 공판과장 이재종▷수원지검 검사직무대리 황성철 이재규▷안산지청 총무과장 강영일▷대전지검 검사직무대리 김병준▷청주지검 총무과장 노진철▷청주지검 집행과장 박준▷대구지검 총무과장 박용선▷대구지검 사건과장 이창균▷대구지검 검사직무대리 박기랑▷대구서부지청 총무과장 박승주▷김천지청 사무과장 임상업▷부산지검 조직범죄수사과장 김대성▷부산지검 검사직무대리 강병철▷울산지검 총무과장 성주경▷울산지검 사건과장 김진희▷창원지검 조사과장 박준형▷전주지검 총무과장 김상훈▷전주지검 집행과장 김금숙◎승진<기술서기관>▷대검찰청 정보통신과 김봉우◎승진<검찰사무관>▷법무부 인권조사과 박정순 박용철▷국민권익위원회 장욱▷군사망사고진상규명위원회 황윤성 왕진용▷질병관리청 김재덕▷대검찰청 공안수사지원과 임채문▷대검찰청 디지털수사과 김용옥▷수원고검 강성욱(국무총리비서설)▷서울남부지검 정인규 조희래 이순정 공진국(금융위원회)▷인천지검 이칠생▷수원지검 강찬호(금융위원회)▷성남지청 김봉수(해외불법재산환수단)◎전보<검찰수사서기관>▷법무부 행정소송과 배수용▷대검찰청 검찰총장비서관 전태선(정보관리담당관실)▷대검찰청 수사지휘·지원과 이재수▷대검찰청 감찰2과 조순남(검찰총장실)▷서울고검 관리과장 한생일▷대구고검 사건과장 금광식▷서울중앙지검 기록관리과장 허철안▷서울중앙지검 공공수사지원과장 강순석▷서울중앙지검 수사제1과장 이영일▷서울중앙지검 수사지원과장 김혜경▷서울중앙지검 검사직무대리실 오장수▷서울동부지검 사건과장 이정국▷서울동부지검 집행과장 소상은▷서울동부지검 조사과장 김종훈▷서울동부지검 수사과장 이동영2▷서울남부지검 사건과장 이동영1▷서울남부지검 조사과장 조병웅(이예람중사사망관련특별검사실)▷서울남부지검 검사직무대리 윤희창▷서울북부지검 사건과장 박광수▷서울북부지검 집행과장 윤석인▷서울서부지검 총무과장 최성규▷서울서부지검 집행과장 최대진▷서울서부지검 조사과장 이동근▷서울서부지검 수사과장 박현섭▷의정부지검 검사직무대리실 정민수(대통령비서실)▷고양지청 총무과장 설우용▷인천지검 공판송무과장 신광섭▷수원지검 집행과장 김지홍▷수원지검 수사과장 장정호▷춘천지검 수사과장 김승호▷강릉지청 사무과장 최병선▷원주지청 사무과장 장병철▷대전지검 사건과장 김봉석▷대전지검 집행과장 김재영▷대전지검 수사과장 이은승▷대전지검 조사과장 박종길▷홍성지청 사무과장 장종효▷천안지청 총무과장 이승열▷청주지검 사건과장 전명관▷청주지검 수사과장 홍흥표▷대구지검 검사직무대리실 이동진▷부산지검 사건과장 이동희▷부산지검 조사과장 이태언▷부산지검 공판과장 정상훈▷부산지검 검사직무대리 김순덕▷부산지검 검사직무대리실 김문규(서울남부지검 금융·증권범죄수사지원과장)▷부산동부지청 수사과장 이종흔▷울산지검 검사직무대리실 김재섭▷마산지청 사무과장 정영호▷광주지검 총무과장 고재훈▷광주지검 사건과장 김영석▷광주지검 집행과장 서영욱▷광주지검 조사과장 김재정▷광주지검 검사직무대리실 구형석▷전주지검 사건과장 김성곤▷군산지청 사무과장 이창희▷정읍지청 사무과장 박종섭▷제주지검 총무과장 안병훈
◈국토교통부◎전보<과장급>▷국토교통부 기술서기관 김봉진▷국토교통부 서기관 전인재▷도심주택공급총괄과장 유혜령
◈방위사업청◎전보<과장급>▷개발사업담당관 윤여진▷방위사업분석과장 박상욱▷방산정책과장 김선영▷절충교역과장 김상호▷기술혁신과장 최은신▷기술보호과장 김주철▷기반전력사업전력운영계약팀장 이영섭▷상륙함사업팀장 최진용▷화생방사업팀장 김경학▷항공기총괄계약팀장 길계호▷전술통제통신계약팀장 홍미루▷드론사업팀장 박애서▷미래도전기술사업팀장 송인출
◈기술보증기금◎전보<본부장>▷서울서부지역본부 이선희▷충청지역본부 송재연▷호남지역본부 김영탁◎승진<부서장 1급>▷ESG경영부 이기원◎전보<부서장>▷경영기획부 정대영▷성과평가실 김현▷인사부 이종혁▷디지털전략실 박경순▷감사실 장희철◎승진<지점장 1급>▷수원 심영한▷화성 최해성▷대구서 이윤호▷전주 이장훈
◈국토교통부◎전보<과장급>▷국토교통부 기술서기관 김봉진▷국토교통부 서기관 전인재▷도심주택공급총괄과장 유혜령
◈방위사업청◎전보<과장급>▷개발사업담당관 윤여진▷방위사업분석과장 박상욱▷방산정책과장 김선영▷절충교역과장 김상호▷기술혁신과장 최은신▷기술보호과장 김주철▷기반전력사업전력운영계약팀장 이영섭▷상륙함사업팀장 최진용▷화생방사업팀장 김경학▷항공기총괄계약팀장 길계호▷전술통제통신계약팀장 홍미루▷드론사업팀장 박애서▷미래도전기술사업팀장 송인출
◈기술보증기금◎전보<본부장>▷서울서부지역본부 이선희▷충청지역본부 송재연▷호남지역본부 김영탁◎승진<부서장 1급>▷ESG경영부 이기원◎전보<부서장>▷경영기획부 정대영▷성과평가실 김현▷인사부 이종혁▷디지털전략실 박경순▷감사실 장희철◎승진<지점장 1급>▷수원 심영한▷화성 최해성▷대구서 이윤호▷전주 이장훈
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