How to Code 오늘은 문자 데이터와 만날 시간입니다. 사실 우리는 이미 문자 데이터를 이용해 본 적이 있어요. 창간호에서 배운 코드 print(‘안녕 파이썬?’)를 기억하죠? 작은따옴표로 싸여 있는 ‘안녕 파이썬?’이 바로 문자 데이터랍니다. 숫자 데이터와 달리, 문자 데이터를 쓸 때는 꼭 지켜야 하는 규칙이 있습니다. 문자는 큰따옴표(“ ”)나 작은따옴표(‘ ’)로 감싸 준다는 것이죠. #1. 따옴표 넣기 파이썬은 큰따옴표(“ ”) 또는 작은따옴표(‘ ’)로 감싼 데이터만 문자로 인식합니다. 그래서 큰따옴표나 작은따옴표로 묶지 않은 print(안녕 파이썬?)는 실행했을 때 오류 메시지(SyntaxError: invalid syntax. Perhaps you forgot a comma?)가 뜹니다. ‘문법 오류, 혹시 큰따옴표나 작은따옴표를 잊었나요?’라는 의미입니다. 자, 지금부터는 문자 데이터로 연산을 해 봅시다. 수가 아니라 문자로 하는 연산이라니, 이상하지요? 파이썬 세계에서는 문자 데이터를 재료로 사용해 더하거나 곱하는 연산을 할 수 있답니다. 직접 코드를 IDLE에서 입력하며 문자 연산을 실행해 보세요. #2. 덧셈으로 연결하기 (‘문자’ + ‘문자’)문자 데이터끼리 덧셈 기호 + 를 이용하여 더하는 연산을 하면 여러 문자를 이어 붙여 연결할 수 있습니다. #3. 곱셈으로 반복하기 (‘문자’ * 숫자 또는 숫자 * ‘문자’) 문자 데이터에 *를 이용하여 수를 곱하면 곱하는 수만큼 문자를 반복할 수 있습니다. 파이썬에서는 수학의 곱셈 기호인 × 대신에 * 를 사용했던 것, 기억하고 있지요? 어때요? 어렵지 않죠? 저번 시간부터 이번 시간까지 우리는 숫자, 문자와 같은 데이터를 다루고 있습니다. 파이썬을 이용해 프로그램을 만들 때 데이터는 빠질 수 없는 기본 재료가 됩니다. 수학을 공부할 때 꼭 필요한 재료가 ‘수’인 것처럼, 파이썬 프로그램의 재료는 바로 ‘데이터’랍니다. 데이터를 잘 공부해 두면 알차고 재미있는 파이썬 여행을 떠날 수 있다는 것을 기억하세요.