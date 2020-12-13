◈(주)두산◎신규임원 승진▷상무 박성범 정근욱
◈메리츠금융그룹◇메리츠화재◎승진·신규선임▷전무 이광수▷상무 이훈표 전계룡 신용남<상무보>▷리스크진단파트장 김진철▷전략영업마케팅파트장 황두희▷소비자보호팀장 홍성진▷IT팀장 김근영▷장기고객팀장 함승희▷자산운용기획파트장 명재열◎보직변경·선임<부사장>▷기업보험총괄 이범진▷경영지원실장 류재준<상무>▷기업보험지원팀장 이오성▷다이렉트사업부문장 한효범▷리스크관리팀장 오종원(겸 메리츠금융지주 리스크관리본부장)<상무보>▷정보보안팀장 장진우◇메리츠증권◎승진·신규선임▷전무 노영진▷상무 권동찬 오종원 윤형철<상무보>▷프로젝트금융3팀장 문영관▷프로젝트금융4팀장 원용연▷유동화금융1팀장 윤영구▷Alternative Investment팀장 문성복◎보직변경·선임<부사장>▷Sales&Trading총괄 장원재◇메리츠캐피탈◎승진·신규선임▷상무 홍석원 김정섭
◈교보생명◎임원 신규선임<전무>▷법무지원실장 조기룡<상무>▷다이렉트사업부장 김혜옥▷리스크관리지원팀장 박종길▷호남FP본부장 손영대▷방카슈랑스본부장 문광수▷법인2본부장 조길홍▷신사업담당 겸 신사업추진팀장 정홍민▷투자사업본부장 조휘성▷계리·경리담당 김경배▷IT지원담당 겸 IT전략팀장 정봉현▷정보보안담당 조성근▷소비자보호실장 겸 소비자보호센터장 유홍▷디지털테크놀로지담당 겸 AI활용팀장 문성진◎이동<본부장>▷강북FP 최백규▷대체투자사업 이종태<실장>▷보험서비스지원 박재동▷지속가능경영지원 박진호▷DT(디지털전환)지원 권창기<담당>▷DT지원 이철<팀장>▷경영감사 민욱▷평생든든고객지원 이효영▷CPC기획 성시현▷상품기획 이창무▷상품개발2 서경종▷상품IT 김지영▷가입심사 이진우▷유지고객지원 강호식▷지급심사 김경륭▷보험리스크관리지원 한성년▷자산포트폴리오관리 이동모▷국내투자 백종혁▷해외투자 양영직▷변액자산운영 김지우▷관계사지원 최종섭▷가정관리 김지현▷오픈이노베이션 정규식▷빅데이터지원 이태동▷정보보안 김보경
◈에셋플러스자산운용◎승진<본부장>▷RT해외운용본부장 이승우▷RT국내운용본부장 고태훈<이사>▷디지털혁신본부장 이수현◎전보<본부장급>▷RT BMR센터장 정석훈▷파트너본부장 최태석▷연금파트너본부장 강창구▷준법감시인 이관우
◈대한산업안전협회▷회장 박종선▷감사 이재헌▷기획이사 변재환▷기술이사 김창도
◈서강대▷기획처장 이종진
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