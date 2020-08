KAIST, MBA/Master 온라인 입학설명회

국민대 교수팀, 코로나 대응 국책과제 선정

광운대, AI 산학협력 MOU 체결

英 QS ‘글로벌 온라인 MBA 박람회’

KAIST 경영대는 오는 12일 ‘2021학년도 MBA/Master 온라인 입학설명회’를 개최한다. 테크노MBA, 프로페셔널MBA(야간), 사회적기업가MBA, 정보미디어MBA, 금융MBA, 디지털금융MBA(야간) 등 6개 MBA 과정과 금융공학 석사, 녹색경영정책석사 등 2개의 마스터 과정에 대한 소개와 전공별 정보를 제공한다. 전공별 세션에서는 교수, 재학생, 동문들이 참여해 각 전공의 교과과정과 학교 생활, 향후 진로 등에 대해 생생한 정보를 나눌 수 있다. KAIST 경영대학 홈페이지에서 사전 등록하고, 줌(Zoom) 초대링크를 받으면 참여할 수 있다.국민대는 응용화학부 바이오의약전공의 이석묵 교수팀과 허균 교수팀이 공동으로 한국연구재단의 바이오의료기술개발 사업 일환인 신·변종 바이러스 대응 원천기술 개발 사업에 최종 선정됐다고 6일 밝혔다. 이들 연구팀은 2년6개월간 36억5000만원 규모의 연구비를 지원받아 SARS-CoV2 표적 중화용 신규 이중항체 임상 후보물질 개발 연구에 박차를 가할 예정이다.광운대 인공지능중점연구센터는 인텔렉추얼디스커버리와 지난달 29일 80주년기념관에서 산학협력 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 6일 밝혔다. 두 기관은 이번 협약을 통해 △인공지능(AI) 분야 기술개발 공동수행 △AI 기술 지식재산권 창출 및 사업화 △AI 전문 인력 양성 및 교류 △기술 및 학술행사 기획 등을 상호 협력할 예정이다. 광운대 인공지능중점연구센터는 ‘인공지능 핵심 분야 융복합 연구를 통한 창의적 인력 양성’을 기치로 2018년 인공지능중점연구소로 개소했다.영국의 글로벌 대학평가기관인 QS가 오는 20일 한국에서 온라인 MBA 행사인 ‘World MBA Tour Online Korea’를 개최한다. 국내외 경영대학원 진학 관련 최신 정보를 얻을 수 있는 자리로 코로나19 여파로 비대면 행사로 마련했다. 이번 행사는 학교별 세미나 및 각 경영대학원 담당자와 약 30분간 1 대 1 인터뷰 및 상담을 하는 프로그램으로 구성된다. 한국에서는 성균관대 SKK GSB(Graduate School of Business)가 참가하며, 프랑스와 싱가포르에 캠퍼스를 두고 있는 인시아드(INSEAD), 캐나다 토론토 로트만(University of Toronto Joseph L. Rotman School of Management), 영국 임피리얼 비즈니스 스쿨(Imperial College Business School), 스페인 IE 비즈니스 스쿨 등 약 20개 해외 대학 MBA와 국내 대학의 코스를 비교해볼 수 있다.배태웅 기자 btu104@hankyung.com