◈미래에셋그룹◇미래에셋대우◎승진<사장>▷Global부문 대표 이만열<부사장>▷혁신추진단 허선호<전무>▷M&A본부장 이택준▷Trading2부문 대표 이두복▷경영혁신부문 대표 전경남▷WM영업부문 대표 김승현▷대체투자본부장 박성진▷IT부문 대표 윤성범<상무>▷디지털금융부문 대표 김남영▷PF1본부장 김동춘▷투자금융1본부장 김미정▷채권영업본부장 전귀학▷강북지역본부장 배왕섭▷호남충청지역본부장 박숙경▷멀티솔루션1본부장 구종회▷혁신추진단 이종서<상무보>▷종합금융2본부장 안성철▷PF2본부PF1팀장 손임표▷FICC파생본부장 강현석▷해외채권운용본부장 이재현▷채권상품운용본부장 박재현▷강남2지역본부장 황인일▷고객글로벌자산배분본부장 김성주▷VIP솔루션본부장 김기환▷GlobalMarket본부장 이지영▷리스크관리본부장 김호영▷법무실장 이강혁▷컴플라이언스본부장 최춘구▷초대형투자은행본부장 유승선▷디지털Biz본부장 윤상화▷혁신추진단 형정숙<이사대우>▷IB1팀장 안성준▷IB2팀장 박범▷PF1본부PF1팀장 정종욱▷SF1팀장 김준식▷투자개발3팀장 김정수▷Passive솔루션2팀장 박중헌▷EquitySales2팀장 유행석▷명일동WM지점장 이진아▷센터원영업부지점장 권은정▷수원WM지점장 박정욱▷투자센터대구WM투자센터장 여재동▷전주WM지점장 송래은▷청주WM지점장 오재환▷법인RM센터RM2본부 영업본부장 김병천▷신탁운용팀장 손병호▷경영혁신팀장 김도현▷재무팀장 임용석▷전략팀 정종균▷IT인프라본부장 김동국▷고유상품시스템팀장 우규택▷연금마케팅팀장 김승균▷대체투자2팀장 함성민▷글로벌자산배분팀장 박희찬▷글로벌기업분석팀 박원재▷상시컨설팅팀장 윤남희◇미래에셋자산운용◎승진<전무>▷Global Fixed Income본부장 김진하▷연금마케팅부문부문장 류경식<상무>▷헤지펀드운용1본부장 박기웅▷부동산투자3본부장 윤상광▷홍보실장 이종길▷경영혁신부문장 임덕진<상무보>▷주식운용2본부장 조일웅▷채권운용2본부장 홍사욱▷연금마케팅1본부장 김근호<이사대우>▷부동산투자1본부 해외투자1팀장 김태헌▷멀티에셋리서치본부장 황영진▷기업솔루션2본부장 정환용▷WM마케팅2본부장 심진수◇미래에셋생명◎승진<부사장>▷전략영업부문 대표 서영두<전무>▷개인영업부문 대표 장보근▷고객서비스부문 대표 강창규<상무>▷방카영업1본부장 박진규▷미래에셋금융서비스대표 차상택<상무보>▷CFC영업본부장 이태호▷자산운용본부장 김준▷경영지원본부장 송성언<이사>▷GA영업본부 이권석▷대체투자팀장 주원소▷마케팅전략팀장 김수진▷감사팀장 조대호▷VIP마케팅팀장 차승렬◇미래에셋캐피탈◎승진<상무보>▷리스할부금융본부장 이민우<이사대우>▷투자금융본부장 김재홍▷IT본부장 김영아◇미래에셋컨설팅◎승진<이사대우>▷투자자문팀장 최장원▷경영혁신팀장 이재구◇멀티에셋자산운용◎승진<이사대우>▷Corporate Credit팀장 오진욱◇미래에셋벤처투자◎승진<상무보>▷PE본부 홍동희<이사대우>▷벤처투자본부 조아련◇미래에셋펀드서비스◎승진<상무>▷개발본부장 오광수
◈한미글로벌▷상무 김경필 박병규 유은종 정민▷상무보 박영욱 유현열 이양우 정익교 차홍철 최덕배
◈광주신세계▷관리이사 박인철
◈한샘◎승진<부사장>▷일본법인 최진호<상무>▷대외협력실 이주영
◈앰코테크놀로지코리아◎승진▷부사장·공동대표이사 지종립▷전무 김리훈▷상무 최형석▷이사 조차현 이원 이준오 박경록
◈한국전력<본부장>▷상생발전 박헌규▷영업 최영성▷해외사업 서근배<본사 처장·실장>▷비서실장 백우기▷커뮤니케이션실장 주인환▷감사실장 김성균▷기획처장 최병운▷요금기획처장 정창진▷경영혁신처장 김영환▷재무처장 김병인▷노사협력처장 안중은▷안전보안처장 조남기▷상생협력처장 이만근▷기술품질처장 김대한▷신재생사업처장 이준호▷영업처장 박무흥▷전력수급처장 박우근▷배전계획처장 이건행▷배전운영처장 박상서▷스마트미터링처장 이상원▷영배정보구축실장 정순열▷계통계획처장 김상권▷송변전건설처장 김경수▷송변전운영처장 김태용▷신송전사업처장 박창기▷해외사업관리처장 김홍재▷해외사업개발처장 이현찬▷해외신사업처장 은상표▷해외발전기술처장 김정훈▷UAE원전건설처장 이흥주<1차 사업소장>▷남서울본부장 오흥복▷경기본부장 김갑순▷충북본부장 홍성규▷대전세종충남본부장 김선관▷전북본부장 이경섭▷광주전남본부장 임낙송▷제주본부장 박형환▷경영연구원장 이경숙▷인재개발원장 함기황▷경영지원처장 박창용▷설비진단처장 홍호웅▷자재검사처장 황익구▷전력기반센터장 임청원▷남부건설본부장 강유원▷동해안-신가평 특별대책본부장 최규택
◈한국관광공사◎전보 및 보직변경▷구미주팀장 김종숙▷토론토지사장 권영미
◈해양수산개발원◎승진▷수산정책연구실 선임연구위원 주문배▷해사안전연구실 연구위원 최종희
◈한미글로벌▷상무 김경필 박병규 유은종 정민▷상무보 박영욱 유현열 이양우 정익교 차홍철 최덕배
◈광주신세계▷관리이사 박인철
◈한샘◎승진<부사장>▷일본법인 최진호<상무>▷대외협력실 이주영
◈앰코테크놀로지코리아◎승진▷부사장·공동대표이사 지종립▷전무 김리훈▷상무 최형석▷이사 조차현 이원 이준오 박경록
◈한국전력<본부장>▷상생발전 박헌규▷영업 최영성▷해외사업 서근배<본사 처장·실장>▷비서실장 백우기▷커뮤니케이션실장 주인환▷감사실장 김성균▷기획처장 최병운▷요금기획처장 정창진▷경영혁신처장 김영환▷재무처장 김병인▷노사협력처장 안중은▷안전보안처장 조남기▷상생협력처장 이만근▷기술품질처장 김대한▷신재생사업처장 이준호▷영업처장 박무흥▷전력수급처장 박우근▷배전계획처장 이건행▷배전운영처장 박상서▷스마트미터링처장 이상원▷영배정보구축실장 정순열▷계통계획처장 김상권▷송변전건설처장 김경수▷송변전운영처장 김태용▷신송전사업처장 박창기▷해외사업관리처장 김홍재▷해외사업개발처장 이현찬▷해외신사업처장 은상표▷해외발전기술처장 김정훈▷UAE원전건설처장 이흥주<1차 사업소장>▷남서울본부장 오흥복▷경기본부장 김갑순▷충북본부장 홍성규▷대전세종충남본부장 김선관▷전북본부장 이경섭▷광주전남본부장 임낙송▷제주본부장 박형환▷경영연구원장 이경숙▷인재개발원장 함기황▷경영지원처장 박창용▷설비진단처장 홍호웅▷자재검사처장 황익구▷전력기반센터장 임청원▷남부건설본부장 강유원▷동해안-신가평 특별대책본부장 최규택
◈한국관광공사◎전보 및 보직변경▷구미주팀장 김종숙▷토론토지사장 권영미
◈해양수산개발원◎승진▷수산정책연구실 선임연구위원 주문배▷해사안전연구실 연구위원 최종희
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