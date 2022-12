온앤더뷰티가 특별한 상품과 혜택으로 준비한 '홀리데이 에디션'은?

롯데백화점이 겨울 테마송, ‘Dear My Winter(디어 마이 윈터)’를 깜짝 공개한다.5일(월) 오후 6시, 롯데백화점 공식 유튜브 채널 및 멜론, 지니 등 국내 음원 사이트 등에 공개될 ‘Dear My Winter(디어 마이 윈터)’는 롯데백화점의 힐링송 프로젝트 ‘송포유(Song for You)’의 네 번째 곡이다. 겨울 테마를 담은 따뜻한 감성의 재즈풍 발라드 곡으로, 작곡은 프로듀서이자 싱어송라이터로 유명한 ‘COLDE’가 맡고 노래는 MZ세대의 인기 아티스트 ‘츄’와 ‘죠지’가 참여해 듀엣곡을 완성했다.‘송포유(Song for you)’는 응원과 위로 등의 의미를 담아 롯데백화점이 다양한 아티스트와 협업해 대중에게 선보이는 음원 프로젝트다. 코로나 확산 첫 해인 20년 첫 음원 발매 이후, 매번 긍정의 메시지를 담아 노래를 선보이며 큰 화제를 모았다. 코로나 극복의 염원을 담은 ‘Mask Christmas’(20.11), 모든 일이 잘 풀릴 거라는 의미를 담은 ‘Red Sun’(21.5), 자신의 길에 정진하는 모습을 응원하는 ‘GET#MYWAY’(21.11) 등 한해, 브레이브걸스, 홀리뱅 등 인기 아티스트가 참여해 선보인 지난 3곡의 영상은 유튜브 등의 누적 조회수가 현재까지 7백 70만회를 넘어서고 있다. 또한 영상의 댓글의 수는 2만여개를 기록하는 등 특히 MZ세대들의 반응이 폭발적이었다.이번에 공개하는 ‘Dear My Winter(디어 마이 윈터)’ 음원은 엔데믹 후 다시 찾은 겨울을 맞아, 평범하지만 소중한 일상에 대한 고마움에 초점을 맞췄다. 크리스마스 캐럴처럼 가사에서부터 멜로디까지 MZ세대뿐만 아니라, 남녀노소 누구나 편안하게 감상할 수 있는 이지리스닝(Easy Listening) 스타일의 곡을 지향했다. 이