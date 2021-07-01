◈한국베링거인겔하임▷사장 마틴 커콜
◈메디톡스◇메디톡스▷부사장 주희석◇메디톡스코리아▷공동 대표이사 주희석 오경석◇메디톡스벤처투자▷대표이사 신효진
◈롯데손해보험◎선임▷최고투자책임자(CIO) 전무 송준용
◈한양증권◎보임<부문장>▷S&T부문장 김세중<센터장·실장>▷전략투자센터장 성정현▷복합금융센터장 이시진▷부동산금융실장 오세원▷프로젝트금융실장 나성호▷SF사업실장 김호철<부서장>▷전략투자부장 김배섭▷구조화투자부장 윤석채▷시너지금융부장 김원주▷솔루션금융부장 임낙원▷복합금융부장 최경연▷멀티금융부장 이상용▷부동산금융1부장 김호현▷프로젝트금융1부장 한웅신▷프로젝트금융2부장 이호탄▷프로젝트금융3부장 강준민▷프로젝트금융4부장 이상훈▷SF사업1부장 박준우◎승진<이사>▷AI운용1부 김병연▷AI운용2부 양재철
◈EY한영<부문장>▷감사본부 1본부 김지훈▷〃 2본부 조성연▷전략·재무자문본부 TCF 한효석▷〃 마켓 민덕기▷금융사업본부 세무 이덕재▷〃 컨설팅 봉선영▷EY컨설팅 딜리버리서비스 정인석▷파트너 권범수 김동민 김두현 김정연 복성근 서석준 성동윤 심종헌 양기석 염현경 오동혁 오봉진 오은미 윤정원 이석영 이승형 이정호 이종석 임효선 장선익 정지영 정훈석 최범호▷어소시에이트 파트너 강진수 김동언 류준혁 문정훈 승재명 안동민 오병길 유재오 이상훈 이영민 이종수 전동찬 전상미 정연웅
◈KTB투자증권◎신규선임▷Equity 부문장 전무 류재상▷개발금융본부장 상무 이원병▷법인영업본부장 상무 허형욱▷법인영업팀장 이사 류종열▷리스크심사팀장 부장 황영수▷자본시장팀장 부장 박준영
◈ BNK금융그룹◇BNK금융지주◎승진<부장대우>▷재무기획부 노정화<3급>▷CIB기획부 방용▷리스크관리부 이홍래▷연금·신탁기획부 강영훈▷전략기획부 남준영<4급>▷글로벌기획부 이강보◇부산은행◎승진<부실점장>▷부울경여신영업센터 센터장 김철민▷부울경여신영업센터 부장대우 장경상▷여신심사부 부장대우 김학순▷인사부 부장대우 송기열▷투자금융2부 부장대우 감효석<3급>▷IB심사부 박진욱▷IT기획부 박상일▷강남지점 김태완▷검사부 이운광▷구서동금융센터 김동광▷구포금융센터 정다겸▷금융시장지원부 유한중▷김해금융센터 이정용▷디지털금융개발부 안도형▷미남지점 구비송▷부전동금융센터 김영중▷삼산동지점 신두만▷신창동지점 정현석▷여신심사부 이정웅▷여신심사부 양정호▷중앙동금융센터 강태연▷총무부 서준영▷프로세스혁신부 김유옥<4급>▷IT개발부 박호▷WM상품부 허준민▷감전동지점 김성회▷금융소비자보호부 신보혜▷당리동지점 이경진▷대연동금융센터 김은희▷대저동지점 박민진▷디지털상담부 강무수▷디지털전략부 안덕준▷리스크관리부 이도호▷마케팅추진부 문지영▷마케팅추진부 서영진▷언택트영업부 강태훈▷연서지점 이채영▷외환사업부 정지예▷장유지점 박상준▷재무기획부 신승용▷청학동지점 김정규▷투자금융1부 김현우▷프로세스혁신부 안창엽▷하단동금융센터 송명진▷해운대금융센터 이아름◎전보<부실점장>▷WM고객부 이근욱▷김해상동지점 정성훈▷부천지점 박용경▷수도권여신영업센터 이성희▷장전동지점 유성로▷전포카페거리지점 이화진▷카드사업부 장명수
◈BNK투자증권◎승진<이사대우>▷PE금융팀장 성중현
◈ABL생명◎승진▷경기GA사업단장 김성길◎전보▷동부지역단장 양춘광
◈고려신용정보◎임명▷일산지점장 손명수◎전보▷대전중앙지점장 신홍철▷강남지점장 신원호▷진주지점장 유용상▷경기남부지점장 권오일▷경인지점장 김봉수▷서서울지점장 윤영호▷경북지점장 박성현
◈한솔교육◎승진<본부장>▷핀덴 사업본부장 박수민▷고객서비스혁신실장 박심덕
◈세계한인무역협회(월드옥타)<지회장>▷일본 후쿠오카 김영신▷라오스 비엔티안 김선문▷중국 단둥 권호길
◈부산공동어시장▷총무상무 허창경▷경제지원과장 조기명
◈한국남부발전◎이동▷기획처장 맹원호▷디지털정보보안처장 김상범▷전원개발처장 박능출▷안동발전본부 장석식▷삼척발전본부장 송흥복
◈한국마사회<본부장(상임이사)>▷부회장 겸 경영관리본부장 송철희▷사업기획본부장 겸 말산업육성본부장 오순민▷건전화본부장 김홍기<실·처장>▷감사실장 송규호▷비서실장 홍용현▷안전관리단장 장유진▷지사지원처장 김진유▷영천화옹사업단장 권태록▷사회적가치경영처장 김세영▷경영지원처장 배광석▷인사노무처장 이은도▷말산업진흥처장 송대영▷말산업인력개발처장 이상권▷말등록원장 장병운▷장수목장장 홍용범▷경마기획처장 양철석▷시설처장 최성욱▷고객보호처장 김삼두▷공정관리처장 박진우▷언택트발매추진단장 최용호▷부산고객지원처장 추완호<부장>▷감사1부장 최재원▷사업기획부장 전병준▷경마재해대책TF부장 겸 마케팅부장 선유준▷지사지원부장 김환욱▷해외사업부장 고선희▷기획담당 이수형▷경영관리부장 최영상▷예산관리부장 정재훈▷법무지원부장 박성균▷성과평가부장 이영진▷경영지원부장 김원영▷인재교육부장 최은정▷노무후생부장 강상익▷복지기금운영개선TF장 유범균▷말산업기획부장 박영지▷승마진흥부장 이경주▷경마교육부장 김용옥▷서울고객안전부장 정대원▷단속1부장 채희관▷단속2부장 황보석▷공정관리부장 유웅▷조사부장 김병춘▷언택트발매추진단 부장 민병현▷부산운영지원부장 박노국▷부산고객안전부장 김대환▷육성지원담당 최현주<지사장>▷강북 최종필▷대구 하재무▷도봉 윤석종▷동대문 김동순▷부산동구 음두성▷분당 최수원▷선릉 박한용▷의정부 김국연▷인천미추홀 송재한▷인천중구 김한곤▷종로 박상용▷천안 신현각
◈부산항만공사◎승진<1급>▷항만운영실 간주태▷건설계획실 송정화▷해외사업실 구자림<2급>▷감사실 정평교▷기획조정실 엄기용▷항만건설실 정성호<3급>▷기획조정실 김소정▷경영지원실 유창훈▷홍보부 김민정▷해외사업실 김성수<4급>▷경영지원실 설은혜▷물류정책실 김형석▷친환경사업부 백상훈▷PI추진TF 박제성▷인천항만공사 파견 제갈정원<5급>▷감사실 정우성▷재난안전실 박재홍▷물류연구실 안두영▷경영지원실 유진갑▷〃 정종남▷홍보부 변수영▷물류정책실 이유정▷항만운영실 제혜원▷신항지사 박명순 옥정운 이태희▷감천사업소 허태준▷친환경사업부 류흥원▷항만시설부 윤성보▷스마트장비부 김남호 박준현▷해외사업실 최준혁▷재생개발실 강구래
◈대전마케팅공사▷기획조정실장 주은숙▷관광·마케팅사업단장 이홍준(마케팅전략팀장 겸임)▷공원사업단장 이윤구▷MICE사업단장 차종대▷전략기획팀장 김진원▷사회혁신팀장 신한승▷경영지원팀장 윤종현▷시설안전팀장 이영일▷융합사업팀장 윤영숙▷관광사업팀장 오세훈▷축제이벤트팀장 김기덕▷공원 P&A팀장 신의찬▷시민광장팀장 노정선▷교통문화연수팀장 강규헌▷MICE 운영지원팀장 김경회▷MICE센터마케팅팀장 박원기▷MICE 전시기획팀장 박수현▷MICE뷰로팀장 한희정
◈국방부<일반직 고위공무원>▷동원기획관 윤현주<과장급>▷정보화기획담당관 양성태▷군인재해보상과장 장영재▷보훈처 제대군인정책과장(파견) 홍순정▷전력정책과장 김선봉▷자원동원과장 차용국▷강원도 국방협력관(파견) 김영대▷국립서울현충원 현충과장(파견) 김진이
◈고용노동부◎전보<실장급>▷산업안전보건본부장 권기섭<국장급>▷산재예방감독정책관 김규석<과장급>▷고용차별개선과장 조충현▷산재예방지원과장 금정수▷중대산업재해감독과장 강검윤▷코로나19 대응 고용회복지원반장 박병기▷성남지청장 정병진▷원주지청장 왕종윤▷부산동부지청장 최경호▷대구고용센터소장 김재훈▷익산지청장 허서혁▷여수지청장 김태영
◈국회사무처◎전보<이사관>▷기획조정실장 최병권▷법제실장 오창석
◈국가보훈처▷보훈단체협력관 강윤진▷부산지방보훈청장 임성현▷광주지방보훈청장 임종배▷보훈선양국 현충시설과장 이희정▷보훈예우국 공훈관리과장 김석기▷복지증진국 복지운영과장 이민정▷제대군인국 제대군인지원과장 김남용▷국립대전현충원 현충과장 염정림▷국립임실호국원장 박영숙▷서울지방보훈청 경기남부보훈지청장 박용주▷대구지방보훈청 경북북부보훈지청장 김덕석▷대구지방보훈청 경북남부보훈지청장 안진형▷광주지방보훈청 전남서부보훈지청장 유형선▷보훈심사위원회 사무국 심사2과장 이용기
◈특허청◎전보<과장급>▷산업재산창출전략팀장 박양길▷산업재산보호지원과장 한덕원▷정보관리과장 양기성▷출원과장 김동원▷기계전자상표심사팀장 서창대▷국제특허출원심사2팀장 한규동▷특허심판원 심판장 양인수
◈ 문화재청◎임용<고위공무원>▷궁능유적본부장 정성조<과장급>▷대변인 박정섭▷한국전통문화대학교 전통문화교육원 교육기획과장 이신복▷국립문화재연구소 건축문화재연구실장 이명선◎전보<과장급>▷기획재정담당관 홍창남▷안전기준과장 이재원▷국립해양문화재연구소 수중발굴과장 이규훈
◈산림청◎전보<고위공무원>▷기획조정관 이미라▷산림산업정책국장 김용관▷산림보호국장 임상섭
◈기상청◎전보<3급>▷운영지원과장 이은정▷지진화산정책과장 유상진▷기상기후인재개발원장 권오웅▷대구지방기상청장 서장원<4급>▷총괄예보관 박경희▷국가태풍센터장 백선균▷기후정책과장 박성찬▷수도권기상청 관측과장 김동수▷광주지방기상청 예보과장 박수희▷〃 관측과장 이희서▷강원지방기상청 관측과장 박정수▷〃 춘천기상대장 문재인▷대전지방기상청 기후서비스과장 유민수▷〃 청주기상지청장 김동진▷대구지방기상청 기후서비스과장 김충렬▷제주지방기상청 예보과장 허택산▷수치모델링센터 수치자료응용과장 김승범▷기상레이더센터장 허복행▷기상레이더센터 레이더분석과장 조익현▷국립기상과학원 연구기획재정과장 임하권▷〃 재해기상연구부장 이용희▷항공기상청 예보과장 김용상◎승진<3급>▷대전지방기상청장 박영연▷제주지방기상청장 전재목<4급>▷혁신행정담당관실 조진호▷수치모델링센터 수치모델개발과 김지현▷국가기상위성센터 차세대위성개발팀 심원보
◈전남도◎승진<지방부이사관(3급)>▷일자리경제본부장 이건섭▷관광문화체육국장 김영신▷해양수산국장 최정기▷건설교통국장 이상훈◎전보<지방부이사관(3급)>▷광양청 행정개발본부장 위광환▷광주전남연구원(파견) 배택휴▷동부지역본부장 서은수▷여수부시장 박현식
◈대한적십자사▷의료원장 겸 서울적십자병원장 문영수▷의료원 병원사업본부장 겸 서울적십자병원 관리부원장 이상천
◈경제·인문사회연구회▷행정혁신실장 연대흠▷경영지원실장 한영민
◈한국로봇산업진흥원◎승진<수석급>▷검사역 이용래<책임급>▷정책기획실 대외협력팀 손일영▷인증평가사업단 표준인증팀 강선영▷인증평가사업단 표준인증팀 권건환▷혁신지원사업단 서비스로봇혁신팀 최은미▷성장지원사업단 글로벌성장팀 김서연
◈한국장학재단◎상임이사 신규선임 및 본부장 보임▷금융복지본부 김종순◎이동<본부장>▷고객지원본부 조정현<부서장>▷기획조정부 정홍주<팀장>▷〃(기획조정팀) 송철민▷미래혁신부(성과관리팀) 김병선▷기획조정부(리스크관리팀) 최동성▷상환관리부(상환기획팀) 곽용호▷기획조정부(예산팀) 이승헌▷대학취업장학부(근로장학팀) 이건▷〃(대학취업장학팀) 장민철▷고객지원부(고객감동팀) 배승헌▷인사부(복지팀) 박효진▷지역총괄부(강원센터) 채석민◎보임<부서장>▷대학취업장학부 최성원▷미래혁신부 진태훈<팀장>▷상환관리부(상환운영팀) 김현숙▷고객지원부(학자금통합지원팀) 곽형철▷기획조정부(법무팀) 김경연
◈한국건설기술연구원▷도로교통연구본부장 류승기▷구조연구본부장 박성용▷지반연구본부장 김주형▷건축연구본부장 황은경▷수자원하천연구본부장 윤광석▷환경연구본부장 김원재▷미래스마트건설연구본부장 신휴성▷건축에너지연구소장 최경석▷한국건설기술연구원 스쿨 대표교수(겸직) 오현제▷대외협력홍보본부장 최영희▷하천실험센터장 정상화▷시험평가센터장 옥치열▷융합연구기획실장 권선순▷지역협력진흥실장 이유화▷정보보안실장 유동철▷대외협력정보실장 박근철▷홍보실장 김영균▷안동행정팀장 박태무
◈한국한의학연구원▷경영본부장 김대영▷한의과학연구부장 김형준▷한의약융합연구부장 김호경(한의기술응용센터장 겸직)▷디지털임상연구부장 김재욱▷한의약데이터부장 이시우▷연구전략부장(겸직) 송미영▷정책부장 구기훈
◈건양대의료원▷의생명연구원 부원장 강재구▷홍보실장 정인범
◈성균관대▷중국대학원장 김용준▷뇌과학이미징연구단장 김성기▷인공지능융합원장 김광수▷기숙사관장 성희금▷학생인재개발팀장 성기호▷경제·경영대학·중국대학원행정실장 이태효▷사회과학·예술대학행정실장 박병주▷법학전문대학원행정실장 한진오▷교육개발센터팀장 정승찬▷자연과학·생명공학·스포츠과학대학행정실장 채성찬▷교원인사팀장 김종우▷유학·문과대학행정실장 최병욱▷산학사업팀장 김중희▷교무팀장 염동기▷약학·의과대학행정실장 홍정환▷인문학술정보팀장 임경훈▷학생성공센터행정실장 김홍덕▷입학관리팀장 홍승우
◈건국대▷교학부총장 김종인▷대외협력처장 이현출▷관재처장 김호섭▷상허교양대학장 오현정▷비서실장 안진우▷학사팀장 이미란▷예산팀장 이우형▷대학일자 리사업단 현장실습지원센터장 조은원▷정보인프라팀장 남기열▷학술지원팀장 이인천▷법학전문대학원 행정실장 김두한▷정보통신대학원 행정실장 김도형▷예술디자인대학원 행정실장 김영봉▷경영대학 행정실장 최원희▷KU융합과학기술원 행정실장 전태진▷상허생명과학대학 행정실장 강명진▷예술디자인대학 행정실장 권용석▷체육부 체육관리과장 김종설▷동물병원 원무행정실장 박종학▷산학협력단 산학총무인사팀장 윤규상▷대학일자리사업단 진로교육센터장 김영달
◈부산대▷연구부처장 김진현▷학생처 취업전략과장 윤현진▷기획처 전략사업실장 정영필▷사무국 재무과장 박경화▷입학본부 입학총괄실장 김현철▷대학원혁신실장 강명훈▷인문대학 행정실장 김영진▷자연과학대학·스포츠과학부통합행정실장 최재민▷공과대학·산업대학원·환경대학원·기술창업대학원통합행정실장 이상돈▷나노과학기술대학·생명자원과학대학통합행정실장 박진우▷교양교육원 행정실장 문호순▷대학생활원 행정실장 백재현▷산학협력단 연구회계과장 박선▷사범대학부설고등학교 행정실장 김종호
◈경북대▷연구산학처 연구진흥과장 채희종▷교무처 교무과장 고한덕▷학생처 학생과장 박병희▷연구산학처 연구진흥과 황윤수▷국제교류처 국제교류과장 이윤희▷사무국 시설과 차래혁▷사회과학대학·약학대학 합동행정실장 양호윤▷자연과학대학 행정실장 이광수▷경상대학·생활과학대학 합동행정실장 이종윤▷IT대학·융합학부 합동행정실장 김선영▷과학기술대학 행정실장 권오식▷도서관 학술정보운영과장 박미숙
◈동의대▷바이오헬스혁신공유대학사업단장 정경태▷스마트관광마이스연구소장 윤태환▷자동차기능안전보안연구소장 김현수▷BLS센터장 김명자▷교육대학원부원장 겸 교육연수원부원장 이은주▷동의융합교육센터부소장 이상민▷바이오헬스혁신공유대학사업 행정지원실 과장 원진희
배태웅 기자 btu104@hankyung.com
◈메디톡스◇메디톡스▷부사장 주희석◇메디톡스코리아▷공동 대표이사 주희석 오경석◇메디톡스벤처투자▷대표이사 신효진
◈롯데손해보험◎선임▷최고투자책임자(CIO) 전무 송준용
◈한양증권◎보임<부문장>▷S&T부문장 김세중<센터장·실장>▷전략투자센터장 성정현▷복합금융센터장 이시진▷부동산금융실장 오세원▷프로젝트금융실장 나성호▷SF사업실장 김호철<부서장>▷전략투자부장 김배섭▷구조화투자부장 윤석채▷시너지금융부장 김원주▷솔루션금융부장 임낙원▷복합금융부장 최경연▷멀티금융부장 이상용▷부동산금융1부장 김호현▷프로젝트금융1부장 한웅신▷프로젝트금융2부장 이호탄▷프로젝트금융3부장 강준민▷프로젝트금융4부장 이상훈▷SF사업1부장 박준우◎승진<이사>▷AI운용1부 김병연▷AI운용2부 양재철
◈EY한영<부문장>▷감사본부 1본부 김지훈▷〃 2본부 조성연▷전략·재무자문본부 TCF 한효석▷〃 마켓 민덕기▷금융사업본부 세무 이덕재▷〃 컨설팅 봉선영▷EY컨설팅 딜리버리서비스 정인석▷파트너 권범수 김동민 김두현 김정연 복성근 서석준 성동윤 심종헌 양기석 염현경 오동혁 오봉진 오은미 윤정원 이석영 이승형 이정호 이종석 임효선 장선익 정지영 정훈석 최범호▷어소시에이트 파트너 강진수 김동언 류준혁 문정훈 승재명 안동민 오병길 유재오 이상훈 이영민 이종수 전동찬 전상미 정연웅
◈KTB투자증권◎신규선임▷Equity 부문장 전무 류재상▷개발금융본부장 상무 이원병▷법인영업본부장 상무 허형욱▷법인영업팀장 이사 류종열▷리스크심사팀장 부장 황영수▷자본시장팀장 부장 박준영
◈ BNK금융그룹◇BNK금융지주◎승진<부장대우>▷재무기획부 노정화<3급>▷CIB기획부 방용▷리스크관리부 이홍래▷연금·신탁기획부 강영훈▷전략기획부 남준영<4급>▷글로벌기획부 이강보◇부산은행◎승진<부실점장>▷부울경여신영업센터 센터장 김철민▷부울경여신영업센터 부장대우 장경상▷여신심사부 부장대우 김학순▷인사부 부장대우 송기열▷투자금융2부 부장대우 감효석<3급>▷IB심사부 박진욱▷IT기획부 박상일▷강남지점 김태완▷검사부 이운광▷구서동금융센터 김동광▷구포금융센터 정다겸▷금융시장지원부 유한중▷김해금융센터 이정용▷디지털금융개발부 안도형▷미남지점 구비송▷부전동금융센터 김영중▷삼산동지점 신두만▷신창동지점 정현석▷여신심사부 이정웅▷여신심사부 양정호▷중앙동금융센터 강태연▷총무부 서준영▷프로세스혁신부 김유옥<4급>▷IT개발부 박호▷WM상품부 허준민▷감전동지점 김성회▷금융소비자보호부 신보혜▷당리동지점 이경진▷대연동금융센터 김은희▷대저동지점 박민진▷디지털상담부 강무수▷디지털전략부 안덕준▷리스크관리부 이도호▷마케팅추진부 문지영▷마케팅추진부 서영진▷언택트영업부 강태훈▷연서지점 이채영▷외환사업부 정지예▷장유지점 박상준▷재무기획부 신승용▷청학동지점 김정규▷투자금융1부 김현우▷프로세스혁신부 안창엽▷하단동금융센터 송명진▷해운대금융센터 이아름◎전보<부실점장>▷WM고객부 이근욱▷김해상동지점 정성훈▷부천지점 박용경▷수도권여신영업센터 이성희▷장전동지점 유성로▷전포카페거리지점 이화진▷카드사업부 장명수
◈BNK투자증권◎승진<이사대우>▷PE금융팀장 성중현
◈ABL생명◎승진▷경기GA사업단장 김성길◎전보▷동부지역단장 양춘광
◈고려신용정보◎임명▷일산지점장 손명수◎전보▷대전중앙지점장 신홍철▷강남지점장 신원호▷진주지점장 유용상▷경기남부지점장 권오일▷경인지점장 김봉수▷서서울지점장 윤영호▷경북지점장 박성현
◈한솔교육◎승진<본부장>▷핀덴 사업본부장 박수민▷고객서비스혁신실장 박심덕
◈세계한인무역협회(월드옥타)<지회장>▷일본 후쿠오카 김영신▷라오스 비엔티안 김선문▷중국 단둥 권호길
◈부산공동어시장▷총무상무 허창경▷경제지원과장 조기명
◈한국남부발전◎이동▷기획처장 맹원호▷디지털정보보안처장 김상범▷전원개발처장 박능출▷안동발전본부 장석식▷삼척발전본부장 송흥복
◈한국마사회<본부장(상임이사)>▷부회장 겸 경영관리본부장 송철희▷사업기획본부장 겸 말산업육성본부장 오순민▷건전화본부장 김홍기<실·처장>▷감사실장 송규호▷비서실장 홍용현▷안전관리단장 장유진▷지사지원처장 김진유▷영천화옹사업단장 권태록▷사회적가치경영처장 김세영▷경영지원처장 배광석▷인사노무처장 이은도▷말산업진흥처장 송대영▷말산업인력개발처장 이상권▷말등록원장 장병운▷장수목장장 홍용범▷경마기획처장 양철석▷시설처장 최성욱▷고객보호처장 김삼두▷공정관리처장 박진우▷언택트발매추진단장 최용호▷부산고객지원처장 추완호<부장>▷감사1부장 최재원▷사업기획부장 전병준▷경마재해대책TF부장 겸 마케팅부장 선유준▷지사지원부장 김환욱▷해외사업부장 고선희▷기획담당 이수형▷경영관리부장 최영상▷예산관리부장 정재훈▷법무지원부장 박성균▷성과평가부장 이영진▷경영지원부장 김원영▷인재교육부장 최은정▷노무후생부장 강상익▷복지기금운영개선TF장 유범균▷말산업기획부장 박영지▷승마진흥부장 이경주▷경마교육부장 김용옥▷서울고객안전부장 정대원▷단속1부장 채희관▷단속2부장 황보석▷공정관리부장 유웅▷조사부장 김병춘▷언택트발매추진단 부장 민병현▷부산운영지원부장 박노국▷부산고객안전부장 김대환▷육성지원담당 최현주<지사장>▷강북 최종필▷대구 하재무▷도봉 윤석종▷동대문 김동순▷부산동구 음두성▷분당 최수원▷선릉 박한용▷의정부 김국연▷인천미추홀 송재한▷인천중구 김한곤▷종로 박상용▷천안 신현각
◈부산항만공사◎승진<1급>▷항만운영실 간주태▷건설계획실 송정화▷해외사업실 구자림<2급>▷감사실 정평교▷기획조정실 엄기용▷항만건설실 정성호<3급>▷기획조정실 김소정▷경영지원실 유창훈▷홍보부 김민정▷해외사업실 김성수<4급>▷경영지원실 설은혜▷물류정책실 김형석▷친환경사업부 백상훈▷PI추진TF 박제성▷인천항만공사 파견 제갈정원<5급>▷감사실 정우성▷재난안전실 박재홍▷물류연구실 안두영▷경영지원실 유진갑▷〃 정종남▷홍보부 변수영▷물류정책실 이유정▷항만운영실 제혜원▷신항지사 박명순 옥정운 이태희▷감천사업소 허태준▷친환경사업부 류흥원▷항만시설부 윤성보▷스마트장비부 김남호 박준현▷해외사업실 최준혁▷재생개발실 강구래
◈대전마케팅공사▷기획조정실장 주은숙▷관광·마케팅사업단장 이홍준(마케팅전략팀장 겸임)▷공원사업단장 이윤구▷MICE사업단장 차종대▷전략기획팀장 김진원▷사회혁신팀장 신한승▷경영지원팀장 윤종현▷시설안전팀장 이영일▷융합사업팀장 윤영숙▷관광사업팀장 오세훈▷축제이벤트팀장 김기덕▷공원 P&A팀장 신의찬▷시민광장팀장 노정선▷교통문화연수팀장 강규헌▷MICE 운영지원팀장 김경회▷MICE센터마케팅팀장 박원기▷MICE 전시기획팀장 박수현▷MICE뷰로팀장 한희정
◈국방부<일반직 고위공무원>▷동원기획관 윤현주<과장급>▷정보화기획담당관 양성태▷군인재해보상과장 장영재▷보훈처 제대군인정책과장(파견) 홍순정▷전력정책과장 김선봉▷자원동원과장 차용국▷강원도 국방협력관(파견) 김영대▷국립서울현충원 현충과장(파견) 김진이
◈고용노동부◎전보<실장급>▷산업안전보건본부장 권기섭<국장급>▷산재예방감독정책관 김규석<과장급>▷고용차별개선과장 조충현▷산재예방지원과장 금정수▷중대산업재해감독과장 강검윤▷코로나19 대응 고용회복지원반장 박병기▷성남지청장 정병진▷원주지청장 왕종윤▷부산동부지청장 최경호▷대구고용센터소장 김재훈▷익산지청장 허서혁▷여수지청장 김태영
◈국회사무처◎전보<이사관>▷기획조정실장 최병권▷법제실장 오창석
◈국가보훈처▷보훈단체협력관 강윤진▷부산지방보훈청장 임성현▷광주지방보훈청장 임종배▷보훈선양국 현충시설과장 이희정▷보훈예우국 공훈관리과장 김석기▷복지증진국 복지운영과장 이민정▷제대군인국 제대군인지원과장 김남용▷국립대전현충원 현충과장 염정림▷국립임실호국원장 박영숙▷서울지방보훈청 경기남부보훈지청장 박용주▷대구지방보훈청 경북북부보훈지청장 김덕석▷대구지방보훈청 경북남부보훈지청장 안진형▷광주지방보훈청 전남서부보훈지청장 유형선▷보훈심사위원회 사무국 심사2과장 이용기
◈특허청◎전보<과장급>▷산업재산창출전략팀장 박양길▷산업재산보호지원과장 한덕원▷정보관리과장 양기성▷출원과장 김동원▷기계전자상표심사팀장 서창대▷국제특허출원심사2팀장 한규동▷특허심판원 심판장 양인수
◈ 문화재청◎임용<고위공무원>▷궁능유적본부장 정성조<과장급>▷대변인 박정섭▷한국전통문화대학교 전통문화교육원 교육기획과장 이신복▷국립문화재연구소 건축문화재연구실장 이명선◎전보<과장급>▷기획재정담당관 홍창남▷안전기준과장 이재원▷국립해양문화재연구소 수중발굴과장 이규훈
◈산림청◎전보<고위공무원>▷기획조정관 이미라▷산림산업정책국장 김용관▷산림보호국장 임상섭
◈기상청◎전보<3급>▷운영지원과장 이은정▷지진화산정책과장 유상진▷기상기후인재개발원장 권오웅▷대구지방기상청장 서장원<4급>▷총괄예보관 박경희▷국가태풍센터장 백선균▷기후정책과장 박성찬▷수도권기상청 관측과장 김동수▷광주지방기상청 예보과장 박수희▷〃 관측과장 이희서▷강원지방기상청 관측과장 박정수▷〃 춘천기상대장 문재인▷대전지방기상청 기후서비스과장 유민수▷〃 청주기상지청장 김동진▷대구지방기상청 기후서비스과장 김충렬▷제주지방기상청 예보과장 허택산▷수치모델링센터 수치자료응용과장 김승범▷기상레이더센터장 허복행▷기상레이더센터 레이더분석과장 조익현▷국립기상과학원 연구기획재정과장 임하권▷〃 재해기상연구부장 이용희▷항공기상청 예보과장 김용상◎승진<3급>▷대전지방기상청장 박영연▷제주지방기상청장 전재목<4급>▷혁신행정담당관실 조진호▷수치모델링센터 수치모델개발과 김지현▷국가기상위성센터 차세대위성개발팀 심원보
◈전남도◎승진<지방부이사관(3급)>▷일자리경제본부장 이건섭▷관광문화체육국장 김영신▷해양수산국장 최정기▷건설교통국장 이상훈◎전보<지방부이사관(3급)>▷광양청 행정개발본부장 위광환▷광주전남연구원(파견) 배택휴▷동부지역본부장 서은수▷여수부시장 박현식
◈대한적십자사▷의료원장 겸 서울적십자병원장 문영수▷의료원 병원사업본부장 겸 서울적십자병원 관리부원장 이상천
◈경제·인문사회연구회▷행정혁신실장 연대흠▷경영지원실장 한영민
◈한국로봇산업진흥원◎승진<수석급>▷검사역 이용래<책임급>▷정책기획실 대외협력팀 손일영▷인증평가사업단 표준인증팀 강선영▷인증평가사업단 표준인증팀 권건환▷혁신지원사업단 서비스로봇혁신팀 최은미▷성장지원사업단 글로벌성장팀 김서연
◈한국장학재단◎상임이사 신규선임 및 본부장 보임▷금융복지본부 김종순◎이동<본부장>▷고객지원본부 조정현<부서장>▷기획조정부 정홍주<팀장>▷〃(기획조정팀) 송철민▷미래혁신부(성과관리팀) 김병선▷기획조정부(리스크관리팀) 최동성▷상환관리부(상환기획팀) 곽용호▷기획조정부(예산팀) 이승헌▷대학취업장학부(근로장학팀) 이건▷〃(대학취업장학팀) 장민철▷고객지원부(고객감동팀) 배승헌▷인사부(복지팀) 박효진▷지역총괄부(강원센터) 채석민◎보임<부서장>▷대학취업장학부 최성원▷미래혁신부 진태훈<팀장>▷상환관리부(상환운영팀) 김현숙▷고객지원부(학자금통합지원팀) 곽형철▷기획조정부(법무팀) 김경연
◈한국건설기술연구원▷도로교통연구본부장 류승기▷구조연구본부장 박성용▷지반연구본부장 김주형▷건축연구본부장 황은경▷수자원하천연구본부장 윤광석▷환경연구본부장 김원재▷미래스마트건설연구본부장 신휴성▷건축에너지연구소장 최경석▷한국건설기술연구원 스쿨 대표교수(겸직) 오현제▷대외협력홍보본부장 최영희▷하천실험센터장 정상화▷시험평가센터장 옥치열▷융합연구기획실장 권선순▷지역협력진흥실장 이유화▷정보보안실장 유동철▷대외협력정보실장 박근철▷홍보실장 김영균▷안동행정팀장 박태무
◈한국한의학연구원▷경영본부장 김대영▷한의과학연구부장 김형준▷한의약융합연구부장 김호경(한의기술응용센터장 겸직)▷디지털임상연구부장 김재욱▷한의약데이터부장 이시우▷연구전략부장(겸직) 송미영▷정책부장 구기훈
◈건양대의료원▷의생명연구원 부원장 강재구▷홍보실장 정인범
◈성균관대▷중국대학원장 김용준▷뇌과학이미징연구단장 김성기▷인공지능융합원장 김광수▷기숙사관장 성희금▷학생인재개발팀장 성기호▷경제·경영대학·중국대학원행정실장 이태효▷사회과학·예술대학행정실장 박병주▷법학전문대학원행정실장 한진오▷교육개발센터팀장 정승찬▷자연과학·생명공학·스포츠과학대학행정실장 채성찬▷교원인사팀장 김종우▷유학·문과대학행정실장 최병욱▷산학사업팀장 김중희▷교무팀장 염동기▷약학·의과대학행정실장 홍정환▷인문학술정보팀장 임경훈▷학생성공센터행정실장 김홍덕▷입학관리팀장 홍승우
◈건국대▷교학부총장 김종인▷대외협력처장 이현출▷관재처장 김호섭▷상허교양대학장 오현정▷비서실장 안진우▷학사팀장 이미란▷예산팀장 이우형▷대학일자 리사업단 현장실습지원센터장 조은원▷정보인프라팀장 남기열▷학술지원팀장 이인천▷법학전문대학원 행정실장 김두한▷정보통신대학원 행정실장 김도형▷예술디자인대학원 행정실장 김영봉▷경영대학 행정실장 최원희▷KU융합과학기술원 행정실장 전태진▷상허생명과학대학 행정실장 강명진▷예술디자인대학 행정실장 권용석▷체육부 체육관리과장 김종설▷동물병원 원무행정실장 박종학▷산학협력단 산학총무인사팀장 윤규상▷대학일자리사업단 진로교육센터장 김영달
◈부산대▷연구부처장 김진현▷학생처 취업전략과장 윤현진▷기획처 전략사업실장 정영필▷사무국 재무과장 박경화▷입학본부 입학총괄실장 김현철▷대학원혁신실장 강명훈▷인문대학 행정실장 김영진▷자연과학대학·스포츠과학부통합행정실장 최재민▷공과대학·산업대학원·환경대학원·기술창업대학원통합행정실장 이상돈▷나노과학기술대학·생명자원과학대학통합행정실장 박진우▷교양교육원 행정실장 문호순▷대학생활원 행정실장 백재현▷산학협력단 연구회계과장 박선▷사범대학부설고등학교 행정실장 김종호
◈경북대▷연구산학처 연구진흥과장 채희종▷교무처 교무과장 고한덕▷학생처 학생과장 박병희▷연구산학처 연구진흥과 황윤수▷국제교류처 국제교류과장 이윤희▷사무국 시설과 차래혁▷사회과학대학·약학대학 합동행정실장 양호윤▷자연과학대학 행정실장 이광수▷경상대학·생활과학대학 합동행정실장 이종윤▷IT대학·융합학부 합동행정실장 김선영▷과학기술대학 행정실장 권오식▷도서관 학술정보운영과장 박미숙
◈동의대▷바이오헬스혁신공유대학사업단장 정경태▷스마트관광마이스연구소장 윤태환▷자동차기능안전보안연구소장 김현수▷BLS센터장 김명자▷교육대학원부원장 겸 교육연수원부원장 이은주▷동의융합교육센터부소장 이상민▷바이오헬스혁신공유대학사업 행정지원실 과장 원진희
배태웅 기자 btu104@hankyung.com
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