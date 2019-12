코드 쿤스트, 4일 새 싱글 ‘All About Us’ 발매…美 실력파 나이아 보컬 참여

한국경제TV 핫뉴스

독보적인 감성으로 무장한 AOMG의 실력파 프로듀서 코드 쿤스트(CODE KUNST)가 트리플 싱글 앨범 ‘All About Us(올 어바웃 어스)’로 4일 컴백한다.이번 신보에는 앨범명과 동명의 곡 ‘All About Us’를 비롯해 타이틀곡 ‘Treat Her Better(트리트 허 베터)’, ‘Pink Campari(핑크 캄파리)’까지 총 3곡으로 구성돼 있으며, 미국 R&B 아티스트 나이아(Niia)가 보컬리스트로 참여해 완성도를 높였다. 코드 쿤스트는 이번 앨범을 통해 성숙한 사랑에 대한 이야기와 몽환적 분위기의 사운드로 리스너들을 사로잡을 예정이다.나이아는 와이클레프 장(Wyclef Jean)의 ‘Sweetest Girl(스위티스트 걸)’의 피처링으로 데뷔한 후 10년이 넘는 기간 동안 완성도 높은 음악들을 꾸준히 발표하며 마일드한 보이스와 분위기로 수많은 아티스트와 평단의 인정을 받은 실력파 아티스트다.코드 쿤스트 역시 지난 2015년 미국 출신의 세계적인 래퍼 조이 배대스(Joey Bada$$)와의 작업부터 지난 4월에 발매된 싱어송라이터 제임슨(JMSN)과의 컬래버레이션 앨범까지 이미 수차례 해외 아티스트와 호흡을 맞추며 성공적인 결과물들을 내놓은 바 있어 이번 나이아와의 협업에 벌써부터 음악팬들의 이목이 집중되고 있다.독보적인 프로듀싱 능력뿐 아니라 Mnet ‘쇼미더머니’, ‘고등래퍼’, MBN ‘사인히어’ 등을 통해 인상적인 행보를 남긴 코드 쿤스트가 이번 ‘All About Us’를 통해 또 어떤 작품을 선보일지 기대가 모아진다.코드 쿤스트의 새 싱글 앨범 ‘All About Us(올 어바웃 어스)’는 4일 오후 6시 국내 각종 음원사이트를 통해 발매되며, 여러 해외 음원플랫폼에서도 공개될 예정이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지