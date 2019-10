가을 햇살 맞으며 커피 한 잔…이번 주말, 힐링 한모금 하실래요

2019 청춘, 커피페스티벌

12~13일 잠실 롯데월드타워 야외광장



'청춘 커피페스티벌' 시간대별 가이드

10월 12일 토요일

10월 13일 일요일

이틀 내내 이어지는 이벤트

가을 햇살이 가득한 이번 주말, 커피와 함께 즐기는 ‘2019 청춘 커피페스티벌’이 열립니다. 12일과 13일 이틀간 서울 잠실 롯데월드몰 앞 월드파크와 석촌호숫가에서 열리는 올해 행사의 슬로건은 ‘노는 건 지금이야, 플레이 위드 커피’입니다. 오후 1시부터 밤 9시까지 쉴 새 없이 이어지는 신나는 공연과 커피 이벤트. 빠짐없이 모두 즐기다 갈 수 있도록 시간대별로 가이드를 해드립니다.노는 것도 체력이 먼저…첫날 페스티벌은 ‘힐링 요가’로 시작합니다. 월드파크 메인 무대에서 최효진 아메리카요가 강사가 뭉친 근육을 풀어주는 자세를 1시간 동안 시원하게 알려줍니다.마시고 샷 추가 or 누워서 샷 추가…햇살이 가장 따뜻한 시간, 요가로 온몸이 개운해졌다면 커피 한잔하러 가야죠. 커피 부스에서 시음도 하고, 잔디밭 위 커다란 빈백에 누워 가을 하늘을 마음껏 감상하세요.홈브루잉 커피로 바리스타 따라잡기…월드파크 무대에서 2010년 한국바리스타챔피언십 우승자인 베테랑 바리스타 안재혁이 커피 시연에 나섭니다. ‘홈브루잉 커피로 인스타 핵인싸 되기’를 주제로 진행합니다. 프로가 커피 만드는 것을 눈앞에서 보고 직접 체험도 할 수 있습니다.달콤한 음악으로 귀호강…맑은 음색과 공감 가는 가사로 노래하는 은종, 짙고 매력적인 음색으로 잘 알려진 김수영이 1시간 동안 가을날에 어울리는 노래를 선물합니다.작가와 함께 힐링 토크…베스트셀러 <죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어>의 작가 백세희는 ‘어두운 감정을 있는 그대로 받아들이는 방법’에 대해 이야기합니다. 요즘 별 이유도 없이 마음이 힘들었다면 놓치지 마세요.마시고 샷 추가 or 누워서 샷 추가 [오후 6시35분] 커피 29초영화제와 대한민국 커피산업 공로상 시상식이 열립니다. 29초 동안 커피에 관한 강렬한 에피소드를 담은 영상 14편이 상영됩니다.우아하고 호소력 있는 목소리의 아티스트, 선우정아의 무대를 직접 볼 시간!배에 힘주고 시작… 둘째날의 시작도 요가! 월드파크 메인 무대에서 코어 근육을 강화하는 요가를 신민경 아메리카요가 강사가 지도합니다.마시고 샷 추가 or 누워서 샷 추가…전날처럼 커피 한잔하며 가을을 즐기시길. [오후 2시50분] 닥터스의 신나는 밴드 공연. 앉아 있지 말고 함께 들썩들썩해보는 시간입니다.내 얼굴에도 커피가…메이크업 브랜드 VDL이 메이크업 아티스트 서옥과 함께 가을 트렌드 메이크업쇼를 1시간 동안 화려하게 펼칩니다. [오후 4시50분] 브루잉 A to Z…이영민 바리스타의 브루잉 실습. 어려워 보이는 커피 브루잉을 누구나 쉽게 따라 할 수 있도록 가르쳐 드립니다.마시고 샷 추가 or 누워서 샷 추가…잠시 휴식. [오후 6시30분] 유튜버가 화면 밖으로…춤 하나로 유튜브를 장악한 춤추는곰돌, ‘덕업일치’를 이룬 신발 마니아 와디, 시바견 세 마리 곰이탱이여우의 주인 쏭이가 야심찬 토크쇼를 준비했습니다.힙합신의 두 스타. 기리보이와 스윙스가 차례로 ‘저세상 텐션’ 가득한 무대를 선보입니다.◇친구랑 샷 추가=움직이는 그림 GIF 이미지 촬영, 스트랩과 참을 활용한 나만의 키링 만들기 체험이 무료 운영됩니다. 뷰티존에서는 Re:NK 청담과 함께 셀프 메이크업 체험을 할 수 있습니다.◇가족과 샷 추가=어린이도 마실 수 있는 ‘베이비치노’, 반려동물이 마시는 ‘퍼푸치노’의 시음 부스가 운영됩니다. 탄산 커피, 커피 슬라임과 커피가루 방향제 등도 직접 만들 수 있어요.◇메이커스 샷 추가=행사장 입구에 있는 메이커스 샷 추가 존에서는 시간대별로 3D(3차원)프린터를 활용한 커피 컵 만들기, 자연분해되는 친환경 PLA컵 구매와 시음, 혁신적인 커피 아이템이 전시됩니다.◇플리마켓과 홈가드닝 페어=커피 캡슐을 재활용한 화분과 공기정화 식물, 프랑스 자수 소품, 핸드메이드 디저트 등 다양한 제품이 플리마켓에서 판매됩니다.◇‘최애 카페’ 투표하세요=서울의 유명 카페 20곳을 다이닝코드와 함께 선정해 인스타그램과 페이스북에서 가장 많은 표를 얻은 카페 10곳이 어디인지 지도로 공개합니다.김보라 기자 destinybr@hankyung.com