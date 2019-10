'전설이 온다' 보이즈 투 맨(Boyz II Men), 12월 내한공연 티켓 오픈

오늘(10일) 14시 전격오픈

보이즈 투 맨(Boyz II Men) 내한공연 티켓이 오픈된다.주최 측은 10일 “오는 12월 14,15일 양일간 서울 SK올림픽핸드볼경기장에서 펼쳐지는 ‘2019 보이즈 투 맨(Boyz II Men) 내한공연’ 티켓 판매를 오늘 2시부터 시작한다"고 밝혔다.지난 2011년 내한공연 이후 8년 만에 한국을 찾는 보이즈 투 맨(Boyz II Men)은 숀 스톡맨(Shawn Stockman), 와냐 모리스(Wanya Morris), 나단 모리스(Nathan Morris) 3인으로 1988년에 구성된 R&B 보컬그룹이다. 이후 보이즈 투 맨(Boyz II Men) 은 그래미 어워드 4번의 수상과 전 세계적으로 6천만장이 넘는 음반 판매를 기록했을 뿐 아니라 대표곡 ‘End Of The Road’, 머라이어 캐리와 함께 작업했던 ‘One Sweet Day’, 그 외에 ‘I'll Make Love To You’, ‘Open Arms’ 등 수 많은 명곡들로 국내에도 많은 팬을 보유하고 있는 전설의 그룹이다.내한공연에 앞서 지난 4일 방송된 KBS2 ‘연예가중계’ 인터뷰에서 보이즈 투 맨(Boyz II Men)은2011년 내한공연의 추억을 떠올리며 “한국 팬들은 정말 음악을 잘 받아들인다. 같이 따라 부르기도 하고 음악을 즐기고 눈에 눈물이 고이기도 한다. 한국이 가장 기억에 남는 나라다”라며 내한공연에 대한 기대감을 전하기도 했다.공연 관계자는 “특히 이번 내한공연은 공연 타이틀 ‘2019 보이즈 투 맨(Boyz II Men) 내한 공연’처럼 보이즈 투 맨(Boyz II Men)의 많은 명곡들이 수록된 2집 앨범 발매 25주년을 기념하는 콘서트라 국내 팬들의 큰 기대와 많은 관심이 집중되고 있다”고 전했다.한편 ‘2019 보이즈 투 맨(Boyz II Men) 내한 공연’은 오는 12월 14일(토) 20시, 15일(일) 18시 양일간 서울 SK올림픽 핸드볼경기장에서 개최되며 10일 오후 2시부터 인터파크에서 티켓 예매가 가능하다.이미나 한경닷컴 기자 helper@hankyung.com