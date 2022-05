테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장 사진=AP

세계보건기구(WHO)가 코로나19를 박멸하겠다는 중국의 ‘제로 코로나 정책’이 지속가능하지 않다고 지적했다.테드로스 아드하놈 게브레예수스 WHO 사무총장은 10일(현지시간) 언론 브리핑을 통해 "바이러스의 양태와 지금 우리가 미래에 예상하는 것을 고려할 때 그것(중국의 제로 코로나 정책)이 지속 가능하다고 생각하지 않는다"고 말했다.그러면서 코로나19에 대해 더 많이 알게 됐고 바이러스와 싸울 더 좋은 수단이 있기에 전략의 전환이 필요한 때라고 강조했다.테드로스 사무총장의 발언은 중국 소셜미디어 웨이보의 WHO 공식 계정에 게시된 뒤 바로 삭제됐다고 로이터통신이 전했다. 중국의 또 다른 소셜미디어 위챗도 테드로스 사무총장의 발언을 전하는 WHO 게시글의 공유를 금지했다.중국 정부는 코로나19가 확산 조짐을 보일 때마다 고강도 봉쇄 조처로 대응해왔다. 최근에도 인구 2500만 명 규모의 경제수도 상하이를 포함한 전국 여러 도시를 차례로 전면 또는 부분 봉쇄한 바 있다.한경우 한경닷컴 기자 case@hankyung.com