UN인권보고서 "중국 장기 적출

소수민족 구금 대상 중심으로"



"중국 내 장기 이식 6만~10만 건 예상"

/사진=넷플릭스 '오징어게임'

넷플릭스 '오징어게임' 속 장기 적출 장면이 중국 내에선 현실이라는 지적이 나왔다.18일(현지시간) 미러 등 외신들은 유엔 인권최고대표사무소(OHCHR)의 보고서를 인용해 매일 수천 명, 매년 최대 10만 명의 반체제 인사와 정치범들의 장기를 적출하는 장기 밀매 네트워크를 정부가 운영하고 있다는 중국 인권 단체들의 주장을 보도했다.'오징어게임'은 456억 원의 상금을 놓고 벌이는 목숨을 건 게임을 다루는 작품이다. 극 중 일부 게임 진행요원들이 목숨을 잃은 참가자들의 장기를 적출해 부당 이득을 취하는 장면이 나오는데, 해외에서는 이 장면에 대해 "끔찍하다", "믿을 수 없다"는 반응이 나왔다.이에 외신들은 "'오징어게임'에서는 허구였지만 중국에서는 현실"이라며 "올해 6월 유엔 인권 전문가들이 중국 정부가 소수 민족을 대상으로 장기를 적출한다는 의혹에 우려를 표하기도 했다"고 전했다.전문가들에 따르면 파룬궁 신도, 위구르인, 티베트인, 이슬람교도, 기독교인 등 중국 내 소수 민족, 언어, 종교를 가진 수감자들은 다른 수감자들과 달리 사전 동의 없이 혈액 검사와 초음파, 엑스레이와 같은 검사를 받았고, 이를 통해 장기 출처 데이터베이스에 등록이 됐다.유엔 전문가들은 "중국 강제 장기 적출은 소수 민족, 종교인을 대상으로 하는 것으로 보인다"며 "수감자들이 민족, 종교, 신념에 따라 차별적 대우를 받는다는 보고에 깊은 우려를 표한다"고 전했다.보고서에 따르면 수감자들에게 심장, 신장, 간 각막 등의 순서로 가장 많이 적출된 것으로 알려졌다. 장기 제거에는 외과 의사, 마취과 의사 등 의료 전문가들도 포함돼 있는 것으로 알려졌다.중국 내 장기 이식 시스템에 대한 문제 제기도 나왔다.중국은 이식에 사용할 수 있는 장기 부족에 직면해 있지만, 장기이식 수술 예약이 가능하다. 일반적으로 다른 국가에서는 언제 장기 이식 기증자가 언제 죽을지 예측할 수 없기 때문에 예약 시스템이 불가하지만, 중국 내에서는 수술 날짜가 잡히면 장기 적출이 이뤄질 수 있다는 것.실제로 올해 3월 중국이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 환자 치료를 위한 장기 적출을 위해 이슬람교도 수감자를 처형했다는 보고도 나왔다. 생존 확률이 며칠밖에 남지 않은 환자가 성공적으로 이식 수술을 마치면서 베이징시에서 대대적으로 홍보했는데, 당시 인권감시자들은 수술에 필요한 두 개의 일치하는 폐가 어떻게 그렇게 빨리 발견됐는지 의문을 제기했다.이와 더불어 "중국이 코로나19 환자를 위한 긴급 처치 수단으로 소수 민족과 종교를 가진 사람들을 이용한다"는 주장도 나왔다.중국의 '살인 명령'(Kill to order) 시스템은 국제적으로 비난받을 사안이었지만, 세계보건기구에 이식 수치를 과소 보고해 은폐하려 했다는 의혹도 불거졌다.중국 이식 남용 근절을 위한 국제연합(International Coalition to End Transplant Abuse in China)의 수지 휴즈 전무이사는 데일리 메일 오스트레일리아에 "최근 중국의 장기 이식 시스템에 대한 통계 분석에 따르면 중국이 내놓은 숫자가 위조된 것으로 나타났다"며 "병원 수익, 병상 이용률, 외과 팀 수를 조사하면 연간 6만, 최대 10만 건의 이식 수술이 이뤄졌을 가능성이 높다"고 밝혔다.과거 중국에서 수감자들의 장기를 강제로 적출한 이력이 있다는 토티 박사는 미러와 인터뷰에서 "난 로봇이 됐다"며 "한 번은 오른쪽 가슴에 총을 맞고 온 남성이 있었는데, 여전히 심장이 뛰고 있었다. 그들은 그를 기절시켰지만 즉시 죽게 하지 않았고, 여전히 그가 왜 마취없이 그런 수술을 받아야 했는지 정체에 의문이 남는다"고 밝혔다.이와 함께 "중국 정부가 수감자들을 상대로 강제로 떼어낸 장기를 팔아 연간 10억 달러(약 1조1800억 원)의 수익을 올린다"는 주장도 제기됐다.중국 정부는 강력하게 부인하고 있다. 지난 9월 "정부 차원의 강제 장기 적출은 없다"며 "유엔 보고서는 조작됐고, 목격자들 역시 중국 인권문제 루머를 퍼트리는 '배우들'"이라고 주장했다.김소연 한경닷컴 기자 sue123@hankyung.com