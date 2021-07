홍콩·위구르 인권 문제로 갈등

英 항모 남중국해 진입에 긴장

영국 정부가 앞으로 모든 전력 사업에서 중국 국유 원자력발전 기업인 중국광허그룹(CGN)을 배제하는 방안을 검토하고 있다고 파이낸셜타임스(FT)가 26일 보도했다. 영국의 최신예 항공모함 퀸 엘리자베스호가 이끄는 항모전단은 분쟁지역인 남중국해에 진입했다. 영국과 중국의 관계가 악화일로로 치닫고 있다는 진단이다.



FT는 CGN이 프랑스 국영 원전업체 EDF와 함께 영국 동해안에서 추진하고 있는 두 프로젝트가 먼저 대상이 될 것으로 내다봤다. 서포크의 사이즈웰 C 원자로(C는 사이즈웰 원전의 세 번째 원자로)와 에섹스의 브래드웰 B 원자로다. 사이즈웰 C 프로젝트는 총 200억파운드(약 31조원) 규모의 투자금을 EDF가 80%, CGN이 20% 분담했다. 올해 착공할 예정이었지만 2019년 8월 미국이 CGN을 중국군 연관 기업으로 제재 대상에 올리면서 영국에서도 CGN을 통해 국가 기밀이 유출될 수 있다는 우려가 제기됐다. 영국 정부는 CGN 지분 20%를 사들이는 방안을 모색하고 있다.



브래드웰 B 원자로는 CGN이 66.5%, EDF가 33.5%를 투자한다. 중국이 독자 개발한 화룽1 원전 기술을 적용할 예정이다. EDF와 CGN은 이 두 프로젝트와 별도로 현재 서부 서머싯에 힝클리포인트 C 원자로를 합작 건설하고 있다. 이 원전은 2023년 완공 예정이다. FT는 “영국 정부가 CGN 배제에 나선 것은 홍콩과 신장위구르자치구 인권 문제, 코로나19 기원론 등으로 양국 관계가 심각하게 나빠지고 있기 때문”이라고 분석했다.



한편 중국 관영매체 환구시보는 영국 퀸 엘리자베스호가 이끄는 항모전단이 전날 남중국해에 진입했다고 보도했다. 영국은 지난 5월 말 항모전단을 인도·태평양 지역으로 출항시켰다. 퀸 엘리자베스호에는 F-35B 전투기가 배치돼 있다. 항모전단은 인도와 싱가포르에 기항한 뒤 남중국해를 거쳐 한국과 일본에 차례로 들를 예정이다. 영국은 또 이와 별도로 두 척의 군함을 아시아 지역에 상시 배치할 계획이다.



베이징=강현우 특파원 hkang@hankyung.com