IT 공룡 비판론자 팀 우, 미국 백악관 국가경제위에 합류

대형 IT 기업 분할 옹호하고 페이스북·구글에 대한 반독점 소송 지지정보기술(IT) 공룡들에 비판적인 반(反)독점 매파가 미국 백악관의 국가경제위원회(NEC)에 합류했다고 일간 월스트리트저널(WSJ)이 5일(현지시간) 보도했다.미 백악관은 이날 국가경제위원회의 대통령 기술·경쟁정책 특별보좌관으로 팀 우 컬럼비아대학 법학 교수를 임명했다고 밝혔다.WSJ은 우 특별보좌관에 대해 "저명한 대형 IT 기업들에 대한 비판론자이자 경제 전 영역에 걸쳐 더 엄격한 반독점 단속을 옹호하는 인물"이라며 조 바이든 행정부가 IT 및 다른 분야에 영향을 미칠 정책을 개발할 때 우 특별보좌관이 영향력을 행사할 수 있을 것이라고 지적했다.우 특별보좌관은 페이스북을 포함한 대형 IT 기업들을 분할하는 방안을 옹호하고, 지난해 미 연방정부가 페이스북과 구글을 상대로 반독점 소송을 제기한 것을 지지해왔다.그는 또 '빅니스'(The Curse of Bigness, 큰 것의 저주)란 저서에서 독점적 기업들이 혁신을 질식시킨다고 주장한 바 있다.우 특별보좌관은 또 대형 기업들의 막강한 권한을 방지하기 위한 방법으로 반독점 단속의 재활성화를 주장해왔다.그는 "반독점의 부활을 위한 단순한 전제는 집중된 사적 권력이 위협, 광범위한 번영을 위한 걸림돌이 됐다는 것이다"라고 쓴 바 있다.그는 버락 오바마 행정부 때 FTC 고문, 백악관 경제고문 등으로 일한 바 있다.우 특별보좌관은 또 망 중립성(통신망 제공 사업자가 모든 콘텐츠를 동등하게 차별 없이 다뤄야 한다는 규범)이란 용어를 고안하고 이 개념을 대중화한 인물로 평가된다.바이든 행정부에서는 전임 도널드 트럼프 행정부 때 취소된 망 중립성 규정이 복원될 것으로 예상된다고 WSJ은 전했다.CNBC는 이번 인선이 "백악관이 경쟁 정책을 심각하게 여기고 있다는 신호이며, 아마존·페이스북 같은 IT 공룡을 상대로 반독점법의 더 강력한 집행을 원하는 진보주의자들 사이에서 우호적으로 받아들여질 것 같다"고 짚었다.바이든 대통령은 아직 연방거래위원회(FTC) 위원장과 법무부 반독점 국장 등 반독점과 관련한 요직에 대한 인선을 발표하지 않은 상황이다./연합뉴스