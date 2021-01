공개 저격 나선 머스크 "없는 주식을 판다고? 공매도는 사기"

28일 트위터에 "공매도 법적 금지해야"

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO). 로이터연합뉴스

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 “법적으로 공매도를 금지해야 한다”고 주장하며 공매도 세력을 또 공격하고 나섰다.최근 미국 내 개인 투자자들과 공매도 세력 간 매매 공방이 불 붙었던 게임스톱에 대해선 지원 사격을 하고 있다.머스크는 28일(현지시간) 자신의 트위터 계정에 “공매도 세력을 존중할 필요가 없다. 공매도를 잡자.”(Give them no respect. Get shorty)라고 썼다.최근 공매도 기관투자자들이 타깃으로 정한 게임스톱 주식을 개인 투자자들이 적극 사들이며 대항하고 있는 상황을 빗댄 것이다.머스크는 또 다른 트윗에서 “자신이 소유하지 않은 집을 팔 수는 없다. 갖고 있지도 않는 차를 팔 수도 없다. 그런데 유독 주식만 가능하다고? 정말 말도 안되는 일이다. 공매도는 사기다. 이유가 명확할 때만 합법화해야 한다.”고 강조했다.게임스톱 주식 거래를 중단시킨 주식거래 앱 로빈후드의 조치를 비판한 알렉산드리아 오카시오-코르테즈 민주당 하원의원의 트윗에는 ‘정말로’(absolutely)라고 댓글을 달았다.전날엔 인터넷 커뮤니티 레딧의 주식 게시판 ‘월스트리트베츠’를 리트윗하며 ‘게임스통크’(gamestonk·게임스톡 맹폭격)라고 썼다. 게임스톡 주식을 집중 매수하는 투자자들을 응원하는 취지다.머스크가 이 처럼 공매도 세력에 적대적인 모습을 보이는 건 테슬라 역시 과거부터 공매도 기관들의 집중 타깃이 됐던 경험 때문이다. 그는 빨간 색의 ‘짧은 반바지’(short shorts)를 판매한다며 공매도 세력을 조롱하기도 했다.테슬라 주가는 작년 초 이후 10배 이상 급등했다.뉴욕=조재길 특파원 road@hankyung.com