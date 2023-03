"제일기획, 1분기 실적 부진할 것…경기 침체 영향"-DB

제일기획(대표이사 사장 김종현)이 아시아-태평양 지역의 주요 광고제인 '애드페스트(ADFEST) 2023'에서 대상 1개, 금상 3개, 은상 3개, 동상 4개 등 총 11개의 본상을 수상했다.또한 수상 실적을 바탕으로 선정되는 '올해의 디지털 에이전시(Digital Agency of the Year)'에 제일기획 본사가 국내 최초로 수상하는 영광을 거머쥐었다. '올해의 디지털 에이전시'는 디지털 관련 부문들의 파이널리스트(Finalist) 이상 수상작 점수를 집계한 것으로 아시아-태평양 지역에서 최고의 디지털 에이전시로 선정된 성과이다.제일기획과 경찰청이 진행한 '똑똑(KNOCK KNOCK)' 캠페인은 모바일(Mobile) 부문과 미디어(Media) 부문 금상 등 총 7개의 본상을 수상했다. 특히 각 부문의 심사위원장들로 구성된 패널이 비영리 조직, 재단 등이 실행한 금상 수상작 중 가장 우수한 크리에이티브에 시상하는 '휴머니티대상(Grande for Humanity)'을 수상하며 최근 열린 '스파이크스 아시아(Spikes Asia) 2023'에 이어 또 한번 좋은 성과를 거뒀다.'똑똑'은 말로 신고가 어려운 상황에서도 경찰에 도움을 요청할 수 있는 말 없는 112 신고 캠페인이다. 신고자가 112에 전화를 건 뒤 아무 숫자 버튼을 '똑똑' 눌러 말하기 힘든 상황임을 알리면, 신고자의 휴대전화에 접속 링크를 발송해 현장 영상 전송, 위치 확인, 비밀 채팅 등의 기능을 통해 최적의 초동 조치를 할 수 있다. 캠페인은 가정폭력, 데이트 폭력, 아동 학대 피해자가 가해자와 같은 공간에 있는 경우가 많아 112 신고에 제약이 있다는 점에 착안해 기획됐다.'그랜드 포 휴머니티' 심사위원단은 “통찰력 있는 문화적 접근 방식이 돋보이는 훌륭한 아이디어로 인사이트, 콘셉트, 실행, 실제 영향력까지 모든 과정을 아름답게 완성한 점을 높이 평가했다"고 수상 배경을 설명했다.어린이 난독증을 조기에 발견하기 어렵다는 점에 착안해, 게임을 통해 난독증 징후를 쉽게 발견할 수 있도록 한 삼성전자의 '난독증 퀘스트(QUEST FOR DYSLEXIA)' 캠페인도 모바일(Mobile) 부문에서 금상 등 총 4개의 본상을 수상했다. 캠페인은 게임에 참여한 어린이들에게 헷갈리는 글자들을 노출시켜 맞추지 못하는 어린이들은 난독증 징후가 있다고 판단, 부모에게 통보해 전문적인 검사를 받도록 한 캠페인이다.한편, 1998년 창설 이후 아시아-태평양 지역 대표 광고제로 자리 잡은 애드페스트는 지난 23일부터 25일까지 3일간 태국 파타야에서 열렸다.