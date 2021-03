국내 4대 영화 배급사인 NEW (11,800 +4.42%) (넥스트엔터테인먼트월드)가 할리우드 자본을 유치했다는 소식에 18일 주가가 급등했다. 지난해 코로나19로 영화산업이 침체를 겪으며 NEW 주가도 지지부진했지만 올 들어서만 57% 오르며 가파른 상승세를 보이고 있다.이날 NEW 주가는 4.42% 오른 1만1800원에 마감했다. NEW 의 영화사업부가 미국 할리우드 콘텐츠 투자회사인 라이브러리픽처스인터내셔널(LPI)과 3년간 지분 투자 계약을 맺었다는 호재에 주가가 급등했다. NEW 는 드라마 ‘태양의 후예’, 영화 ‘부산행’과 ‘반도’ 등의 제작사로 잘 알려졌다. LPI는 NEW 의 개봉 예정 영화와 기획 준비 중인 작품에 투자할 계획이다. NEW 로선 최근 한국 영화가 글로벌 시장에서 주목받는 가운데 글로벌 시장 진출을 확대할 교두보를 마련했다는 평가다. NEW 는 지난해 3월 코로나19로 인한 폭락장에서 주가가 1760원까지 떨어졌다. 이후 1년 만에 일곱 배가량 주가가 뛰었다. 지난 10일엔 1만2000원대도 돌파하며 2016년 이후 최고치를 기록했다. 올해 주가는 57% 올랐고, 최근 석 달간 주가 상승률은 165%에 달한다.기관 자금도 몰리고 있다. 올해 기관투자가의 NEW 순매수액은 250억원을 넘어섰다. 디즈니의 온라인 동영상 플랫폼인 ‘디즈니플러스’와 협력설이 나온 영향으로 풀이된다.설지연 기자 sjy@hankyung.com