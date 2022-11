'파친코' 획기적인 시리즈-40분 이상 장편 부문 수상

김민하 /사진=사람엔터테인먼트 제공

배우 김민하가 미국 고담어워즈에 참석했다.김민하는 지난 28일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 제32회 고담어워즈(The Gotham Awards)에서 신작 시리즈 부문 우수연기상(Outstanding Performance in a new series) 후보에 올라 시상식에 참여했다.고담어워즈는 미국 최대의 독립영화 지원단체 IFP(Independent Filmer Project)가 후원하는 시상식으로, 아카데미 시즌의 시작을 알리는 권위 있는 행사이다.Apple TV+ 오리지널 시리즈 '파친코'를 통해 글로벌 스타로 자리 잡은 김민하는 이번 시상식 주요 부문에 노미네이트 되며 빌랄 베이그, 아요 에데비리, 자넬 제임스, 마틸다 롤러, 브릿 로어, 멜러니 린스키 등 쟁쟁한 후보들과 함께 어깨를 나란히 했다.여기에 '파친코'는 쟁쟁한 경쟁작들을 제치고 획기적인 시리즈-40분 이상 장편 부문(Breakthrough Series over 40minutes)의 트로피를 거머쥐며 작품성을 인정받았다. 수상작으로 '파친코'가 호명되자 김민하는 총괄 제작자 수 휴와 포옹하며 기쁨을 나눴다.한편, 김민하는 현재 영화 '폭로' 촬영 중에 있다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com