엔하이픈 "데뷔 후 첫 랩 도전…사랑받을 자격 증명하겠다"

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 더 강력해진 실력을 품고 돌아왔다.엔하이픈(정원, 희승, 제이, 제이크, 성훈, 선우, 니키)은 4일 오전 서울 서대문구 연세대학교 백주년기념관 콘서트홀에서 미니 3집 '매니페스토 : 데이 원(MANIFESTO : DAY 1)'을 발매 기념 미디어 쇼케이스를 개최했다.엔하이픈의 컴백은 지난 1월 정규 1집 리패키지 앨범 '디멘션 : 앤서(DIMENSION : ANSWER)' 발표 이후 약 6개월 만이다. 선우는 "6개월이라는 시간이 우리의 공백 중에서는 가장 길었던 공백이다. 열심히 준비했으니 이번 앨범도 많은 기대와 사랑 부탁드린다"고 소감을 밝혔다.'매니페스토 : 데이 원'은 어른들이 정의한 성공에 의구심을 품게 된 일곱 소년이 '더 이상 타인이 시키는 대로 살지 않고, 스스로 답을 찾겠다'고 결심하는 이야기를 담고 있다.앞서 '보더(BORDER)', '디멘션' 시리즈를 통해 색다른 세계와 연결되면서 마주한 복잡한 감정 속에서 본인들의 소명을 조금씩 깨닫는 과정을 그렸던 엔하이픈은 이번엔 이러한 자각을 바탕으로 삶의 주도권을 갖고 스스로의 의지대로 새로운 미래를 그려 갈 모습을 6개 트랙에 담았다.타이틀곡 '퓨처 퍼펙트(Future Perfect, Pass the MIC)'를 비롯해 멤버들의 3개 국어 내레이션이 인상적인 첫 번째 트랙 '워크 더 라인(WALK THE LINE)', 10대를 철부지라고 여기는 어른들에게 일침을 가하는 올드스쿨 힙합 사운드의 '패러독스 인베이션(ParadoXXX Invasion)', 소프트 팝 록 장르로 초여름의 계절감을 살린 곡의 무드가 설렘을 자아내는 'TFW(That Feeling When)', 멤버 제이크가 작사에 참여한 얼터너티브 록 장르의 '샤우트 아웃(SHOUT OUT)', 다음 챕터로 전