가수 조유리가 2일 오후 서울 광장동 예스24 라이브홀에서 열린 미니 1집 '오프스 넘버 22 와이 왈츠(오프스 넘버 22 와이 왈츠(Op.22 Y-Waltz : in Major)'를 발매 기념 쇼케이스에 참석해 수록곡 '오프닝(Opening)' 공연을 펼치고 있다.타이틀곡 '러브 쉿!'은 조유리의 보컬과 다채로운 사운드가 어우러진 곡으로, 어느 상황에서도 신나고 당당하게 '나'의 삶을 사랑하고 즐긴다는 메시지를 담았다.이번 앨범에는 타이틀곡 '러브 쉿!'을 포함해, '라운드 앤 어라운드(Round and Around)', '롤러 스케이츠(Rolla Skates)', '디스 타임(This Time)', '오프닝(Opening)'까지 총 다섯 곡이 수록됐다.변성현 한경닷컴 기자 byun84@hankyung.com