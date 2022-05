정규 2집 '더 라스트 보이 인 더 클래스 2' 발매

제이씨 유카 /사진=파이렛(PYRAT) 제공

래퍼 겸 프로듀서 제이씨 유카(Jayci Yucca)가 정규 2집과 함께 돌아온다.소속 레이블 파이렛(PYRAT)은 "제이씨 유카가 오는 26일 오후 6시 두 번째 정규앨범 '더 라스트 보이 인 더 클래스 2(The Last Boy In The Class 2)'를 발매한다"고 24일 밝혔다.이번 앨범은 지난 2020년 3월 발표한 정규 1집 '더 라스트 보이 인 더 클래스' 이후 제이씨 유카가 약 2년 2개월 만에 선보이는 새 정규앨범이다.제이씨 유카는 지난 23일 오후 공식 SNS 계정을 통해 트랙리스트 이미지를 공개하며 팬들에게 가장 먼저 정규 2집 발매 소식을 알렸다.이번 앨범에는 메인 타이틀곡 '라스트 걸(Last Girl, Feat. D-Hack·Prod. PATEKO, HIRO)'을 비롯해 서브 타이틀곡 '인터넷 러브(Internet Love, Feat. Dikkboy·Prod. Minit, Heondred)', '스핏(SPIT, Scratch by RELOAD·Prod. HAAN)' 등 총 10개 트랙이 수록됐다.특히 음원 차트를 후끈 달궜던 '오하요 마이 나이트(OHAYO MY NIGHT)'의 주인공 디핵(D-HACK)과 파테코(PATEKO)부터 빅원(BIGONE), 릴러말즈(Leellamarz), 토일(TOIL), 미닛(Minit) 등 힙합·R&B씬에서 주목받는 대세 아티스트들이 피처링 및 프로듀서로 대거 참여해 더욱 기대감을 높이고 있다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com