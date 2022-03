"이제는 '뉴트로 퀸'"…브레이브걸스, 팬사랑 가득 안고 컴백 [종합]

브레이브걸스, 지난 14일 컴백

팬 향한 감사와 사랑 담은 신곡 '땡큐'

"지난해 큰 사랑 받아, 고마움 전하고 싶었다"

"앞으로도 친숙하고 진솔한 모습 보여드릴 것"

그룹 브레이브걸스(Brave Girls)가 '써머퀸'에 이어 '뉴트로 퀸'을 노린다.브레이브걸스(민영, 유정, 은지, 유나)는 23일 오후 여섯 번째 미니앨범 '땡큐(THANK YOU)' 발매 기념 온·오프라인 미디어 쇼케이스를 개최했다.'땡큐'는 지난 14일 발매됐다. 브레이브걸스는 당초 발매일에 맞춰 행사를 준비했지만 멤버들이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받으며 이날로 미뤄졌다. 유정은 "사실 우리가 긴장을 많이 하고 있었다. 리허설 할 때까지도 긴장하고 있었는데 이렇게 직접 무대에 오르니 긴장이 조금 풀린다"고 인사했다.이번 앨범에는 타이틀곡 '땡큐(Thank You)'를 비롯해 이별 후 연인이었던 시절을 그리워하는 이야기를 담은 댄스 팝 곡 '우리끼리(You and I)', 떠나간 사랑을 흔적도 없이 순식간에 사라져 버리는 물거품에 비유한 '물거품(Love Is Gone)', 레트로 느낌의 신스와 그루비한 리듬의 조화가 매력적인 '캔 아이 러브 유(Can I Love You)', 원곡과는 색다른 분위기로 재탄생한 '땡큐' 리믹스 버전이 수록됐다.타이틀곡 '땡큐'는 디스코 펑크를 베이스로 한 레트로 팝 장르로, 그루비한 베이스, 토크 박스의 독특한 사운드가 조화롭게 어우러져 흥겨움을 배가한다.가사에는 포기하지 않고 멤버들의 곁에서 함께해 준 사람들에게 고마움을 전하는 내용이 담겼다. 역주행 신드롬으로 팀 해제 위기에서 벗어나고 데뷔 이래 최고의 스포트라이트를 받은 멤버들은 지난 한 해 동안 직접 겪은 기적 같은 일들은 진정성 있게 곡에 녹여냈다.민영은 "올해 첫 활동, 첫 앨범이라 멤버들 및 회사 프로듀서분들과 많은 이야기를 나눴다. 공통된 말이 작년 한 해 너무 많은 사랑을 받았다는 거였다. 감사함을 전할 길이 없었기 때문에 이번에 타이틀곡을 '땡큐'로 했다. 팬분들은 늘 우리에게 버텨줘서 고맙다고 하는데, '땡큐'를 통해 우리는 팬분들 덕에 버틸 수 있었고 고맙다는 메시지를 전달하고 싶었다"고 설명했다.이어 유나는 "'롤린' 역주행을 보고 희망을 얻었다는 분들이 많은데 우린 반대로 우리가 힘을 얻었던 것 같다. 우리를 보고 다시 한번 도전한다고 한 분들, 희망을 얻으셨다는 분들, 각자의 자리에서 곧 기적을 맞을 분들 모두 버텨줘서 고맙다고 말해주고 싶다"고 했다.'롤린' 역주행에 이어 '치맛바람'까지 흥행시키며 '써머퀸' 수식어를 얻었던 브레이브걸스는 이번 활동으로 '뉴트로 퀸'을 노린다. 은지는 "'땡큐'로 브레이브걸스의 감성을 잘 느낄 수 있을 거라 생각한다. '뉴트로 퀸'이라는 수식어를 갖고 싶다"며 환하게 웃었다.이루고 싶은 목표에 대해서는 "'땡큐'가 차트에 진입한다면 너무 좋을 것 같았는데 발매와 동시에 차트에 진입했기 때문에 이건 어느 정도 이룬 것 같다. 지금은 음악방송 1위를 너무 하고 싶다. 공약으로는 멤버들끼리 파트를 나눠서 불러보겠다"고 밝혔다.'땡큐'가 발매된 3월 14일은 브레이브걸스가 첫 1위를 한 날이었다. 유나는 "작년은 우리가 꿈꿔온 모든 것들을 이룰 수 있는 꿈 같은 한 해였다. 역주행을 하고 벌써 1년이 지났는데 새삼 시간이 빠르다고 느껴진다"고 소회를 전했다.역주행 기적을 일으켜준 '롤린'을 시작으로 '치맛바람', '술버릇'까지 내며 브레이브걸스는 어느덧 대중성의 대명사가 됐다. 민영은 "대중성이란 모든 분들에게 친숙하게 다가갈 수 있는 거라 생각한다"고 생각을 밝혔다.이어 "역주행 당시에 또래분들에게 가장 많이 들었던 말이 우리의 이야기가 본인의 삶과 닮아 있어서 응원하고 싶다는 거였다. 공감을 이끌어내서 많이 응원해주신 게 아닌가 싶다"면서 "앞으로도 친숙하고 진솔한 모습으로 좋은 행보 보여드릴 수 있도록 하겠다"고 다짐했다.컴백과 함께 브레이브걸스는 Mnet '퀸덤2' 출연도 앞두고 있다. 해당 프로그램을 통해서는 한층 다채로운 매력을 보여주고 싶다는 멤버들이었다. 민영은 "역주행 이후에 여름에 어울리는 걸그룹이라는 것 외에 다양한 매력을 보여드릴 기회가 없었다. 많은 매력을 보여드리고자 출연을 결정했다. 우리의 색다른 매력을 많이 보여드릴 예정"이라고 강조했다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com