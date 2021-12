/사진=홀트아동복지회

배우 남보라가 미혼 한부모 지원 캠페인 'MOM IS WOW'에 항균, 향바이러스 제품을 지원한다.홀트아동복지회는 13이 이같이 밝히며 "후원 제품은 남보라가 1년간 개발에 직접 참여한 제품으로 2002년 사스와 메르스 사태 당시 중국에서 예방약에 처방된 바 있는 특허성분인 대청뿌리추출물 성분이 함유되어 있어 한 번의 사용으로 일정 시간 동안 향균·향바이러스의 효과를 갖는다"고 소개했다.홀트아동복지회는 후원 물품을 올 연말에 실시 예정인 미혼한부모 지원 캠페인 'MOM IS WOW' 후원 예우 물품으로 전달할 예정이다.'MOM IS WOW'는 우리 사회가 미혼한부모를 바라보는 시선에 대해 다시 생각해 보고, 미혼한부모가 안정적으로 자립할 수 있도록 놀라운 기회와 용기를 전하는 캠페인이다. 캠페인의 상세 내용 확인 및 후원 문의는 홀트아동복지회 홈페이지를 통해 가능하다.김소연 한경닷컴 기자 sue123@hankyung.com