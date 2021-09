김수현·문수아·후쿠토미 츠키 합류

미스틱 첫 걸그룹 11월 데뷔 /사진=미스틱스토리 제공

미스틱스토리가 첫 걸그룹의 데뷔의 신호탄을 쏘아올렸다.미스틱스토리는 22일 저녁 '미스틱 루키즈' 공식 SNS를 통해 오는 11월 6인조 걸그룹의 데뷔를 암시하는 티저를 공개했다.티저에는 걸그룹 멤버로 추측되는 6명의 실루엣 사진과 함께 'it has Been a whILe to sEe you!'라는 문구가 담겨 궁금증을 증폭시켰다.앞서 미스틱스토리는 6인조 걸그룹의 11월 데뷔 소식을 공식화하며 그 멤버로 김수현, 문수아, 후쿠토미 츠키 등 3명의 이름과 사진을 공개했다.다수의 오디션을 거쳐 웹드라마 '에이틴'에서 밝고 쾌활한 여보람 역을 맡아 1020 시청자들의 큰 지지를 받은 김수현, '언프리티 랩스타2' 출신이자 아스트로 문빈의 친동생으로 잘 알려진 문수아, 비주얼과 스타성을 모두 갖춘 일본 내 유명 틴매거진 'Popteen' 전속모델 출신 후쿠토미 츠키가 완성형 걸그룹을 기대케 했다.멤버들에 이어 완성도 높은 티저가 공개되면서 미스틱스토리 첫 걸그룹을 향한 관심이 고조되고 있다. '미스틱 루키즈'에서 신인 걸그룹으로 거듭날 이들의 다채로운 매력이 어떻게 팬들에게 다가갈지 기대된다.한편, 미스틱스토리에는 윤종신, 하림, 정인, 홍자, 민서, 루시(LUCY) 등 다양한 색깔의 아티스트들과 실력파 프로듀서 및 작가진이 소속돼 있다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com