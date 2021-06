그룹 몬스타엑스 /사진=네이버 제공

그룹 몬스타엑스(MONSTA X)가 불타는 소통으로 '가보자고'를 마무리한다.24일 오후 10시 네이버 NOW. 에서 몬스타엑스의 단독 예능쇼 '가보자고'의 마지막 회가 방송된다.앞서 캠핑부터 퀴즈쇼, 필승 게임 등 다양한 주제로 '가보자고'를 진행해왔던 몬스타엑스는 이날 마지막 회인 만큼 팬들과 애정 가득한 소통을 나누는 것은 물론, 유쾌한 분위기 속 특별한 시간을 보낼 예정이다.특히 네이버 NOW. 측은 공식 SNS 채널을 통해 몬스타엑스에게 궁금한 점과 하고 싶은 말, 그리고 몬스타엑스가 팬들에게 하고 싶은 말로 '가보자고'를 채울 것을 알리며 신나는 수다 타임도 예고하고 있다.몬스타엑스와의 소통 외에도 '가보자고' 마지막 회에선 부캐 DJ H. ONE으로 활동하고 있는 형원의 화려한 디제잉 파티가 진행되며, 페스티벌을 방불케 하는 멤버들의 역대급 텐션까지 자랑할 계획이다.형원은 DJ H. ONE으로 지난 2017년부터 2년 연속 '울트라 코리아(UMF)'에 출연하는가 하면, 유럽 최정상 DJ 지미 클래쉬(Jimmy clash)와의 콜라보 등으로 수준급 디제잉 실력을 입증한 바 있어 '가보자고'를 통해 보여줄 모습에도 팬들의 기대치가 높아지고 있다.'가보자고'로 유종의 미를 거둘 몬스타엑스는 최근 아홉 번째 미니앨범 '원 오브 어 카인드(One Of A Kind)' 활동을 마쳤고, 자체 제작 콘텐츠 '몬채널' 등을 통해 팬들과의 만남을 이어가고 있다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com