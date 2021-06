그룹 고스트나인이 3일 오후 서울 광장동 예스24 라이브홀에서 열린 미니 4집 ‘NOW : When we are in Love’ 발매 기념 쇼케이스에서 타이틀곡 ‘밤샜다(Up All Night)’ 무대를 선보이고 있다.고스트나인이 3개월 만에 선보이는 ‘NOW : When we are in Love’는 기존의 파워풀하고 다크한 분위기에서 벗어나 청량하고 밝은 고스트나인만의 화법으로 사랑에 빠졌을 때의 순간, 사랑하고 있는 순간에 대한 이야기를 담고 있다.타이틀곡 ‘밤샜다(Up All Night)’은 하이틴 스타일의 팝 펑크 장르로, 신선하고 청량한 리듬의 변주가 일상적인 가사와 맞닿아 고스트나인이 해석한 사랑에 대한 공감을 불러일으키는 곡이다.유채영 한경닷컴 기자 ycycy@hankyung.com